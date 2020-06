Déconfinement : les terrasses contrôlées à partir de ce mercredi à Nancy

Des patrouilles de police vont contrôler les terrasses des cafés et restaurants à compter de ce mercredi 10 juin à Nancy. En cause : certains établissements ne respectent pas le protocole sanitaire du déconfinement.

Les terrasses des cafés, bars et restaurants vont faire l'objet de contrôles à Nancy à partir de ce mercredi. Des patrouilles mixtes composées de la police nationale et de la police municipale vont vérifier le respect du protocole sanitaire.

Dans un communiqué, la mairie de Nancy indique que les règles en vigueur liées au déconfinement progressif et à l'ouverture des bars et restaurants depuis le 2 juin ne sont pas toujours respectées. "Ce retour attendu à une forme de liberté et de convivialité, ainsi qu'à une nécessaire activité économique et commerçante, ne doit pas faire oublier le contexte d'urgence et de prévention sanitaire. Le Covid-19 est toujours présent", écrit-elle.

Vigilance

Or, ajoute la mairie, "il apparaît que quelques terrasses ne respectent pas le protocole sanitaire". D'où les contrôles pour appeler les professionnels à la vigilance.

La mairie de Nancy rappelle que les clients doivent se déplacer dans l'établissement avec un masque, qu'il faut au moins un mètre d'écart entre deux personnes et qu'il ne peut y avoir plus de 10 personnes à partager une même table.

Le personnel doit aussi respecter ce protocole de distanciation physique et de port du masque.