Déconfinement : les terrasses de cafés remplies de clients en Cerdagne espagnole

Le déconfinement avance vite en Catalogne. Alors que la région a été l'une des plus touchées d'Europe par le coronavirus, l'activité reprend plus rapidement qu'en France. C'est le cas notamment en Cerdagne prés de la frontière française. Le secteur est passé en phase 2 du plan de déconfinement élaboré par le gouvernement espagnol. Depuis le début de la semaine les restaurants et les cafés accueillent à nouveau leurs clients en extérieur, mais aussi à l'intérieur.

La vie d'avant reprend peu à peu

À Puigcerdà, les terrasses de cafés ont commencé à se remplir sur la Place Santa Maria, la place principale de cette ville de 10.000 habitants qui fait la frontière avec la France. Les habitants retrouvent leurs habitudes dans les snacks et les cafés. Et pour certains, c'est une sorte de délivrance. "On revit" explique José. "Le confinement a été très dur et on avait besoin de retrouver nos cafés et nos restaurants. Ici c'est très important"

"Ce premier bain de soleil en terrasse de café, je l'attendais avec beaucoup d'impatience". (Carmen)

Les restaurateurs sont soumis à des règles très strictes. Pour respecter la distanciation physique, la capacité de la terrasse ne soit pas dépasser 50%. Et pour les salles, c'est limité à 40%. "C'est bien de pouvoir ouvrir " réagit Anna, gérante d'un snack, "mais regardez ma salle est prévue pour 50 personnes, là, je pourrai en accueillir seulement 20".

Les Espagnols très attachés à leurs terrasses de cafés

Clément, un Français, lui gère un bar à tapas sur la place des Héros. La période de confinement lui a permis de se poser et de réfléchir à un nouveau concept. Il a transformé son établissement et s'est spécialisé dans la vente de bières en plus des tapas. Il se dit optimiste pour l'avenir et constate que les clients n'ont pas tardé à revenir dans les bars et les restaurants dès les premiers jours de déconfinement.

"Ici, la Cerdagne, c'est une région où il y a 300 jours de soleil par an. Ce sont aussi 300 jours de terrasses. Pour le moral, autant pour les professionnels que pour les clients, ça a été important cette réouverture". (Clément, gérant de bar)

Pas encore de Français et de Barcelonais dans les cafés

Les clients qui envahissent les terrasses de cafés de Puigcerdà sont pour le moment des locaux. La clientèle de Barcelone n'est pas encore là. Les Barcelonais ne sont pour l'instant pas autorisés à sortir de leur province. La clientèle française, traditionnellement très présente à Puigcerdà, n'est pas non plus revenue à cause de la fermeture de la frontière.

Dans une interview accordée à France Bleu Roussillon, le maire de la ville, l'indépendantiste Albert Piñeira, demande à Paris et Madrid d'engager des discussions pour permettre l'ouverture de la frontière au moins pour les populations locales de Cerdagne.

La frontière entre les deux Cerdagne est toujours fermée © Radio France - Sébastien Berriot