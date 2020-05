Déconfinement : les visites reprennent ce vendredi aux Salins du Midi

On va pouvoir de nouveau admirer les flamants roses sur le site des Salins du Midi à Aigues-Mortes. Les visites reprennent ce vendredi 29 mai.

Le site des Salins du Midi annonce la réouverture des visites à partir du vendredi 29 mai. Il sera possible de visiter librement à pied et à vélo. Des visites guidées sont aussi prévues le week-end (9 personnes maximum) à vélo et à pied également, en respectant les gestes barrières.

La réservation est obligatoire au 04 66 73 40 24 ou par mail : salinstourisme@salins.com. La boutique est également ouverte.