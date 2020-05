EN IMAGES - Déconfinement : malgré l'interdiction, des dizaines de promeneurs au Malsaucy

Il faut dire qu'avec ce grand soleil, le lieu était tentant. Plusieurs dizaines de promeneurs se sont rendus sur la presqu'île du Malsaucy ce samedi après-midi, pour le premier week-end de déconfinement. Certains ont même organisé un pique-nique, d'autres ont pris un bain de soleil sur la plage. Ces photos ont été prises dans l'après-midi.

Certains ont pris un bain de soleil sur la plage... © Radio France - France Bleu Belfort Montbéliard

Pourtant, le Malsaucy est toujours interdit d'accès, et il en sera ainsi "durant toute la période où le Territoire de Belfort sera classé rouge au niveau national, à ce stade jusqu'au 2 juin", a rappelé ce vendredi le Conseil Départemental, qui gère le site, lors d'un point presse.

D'autres ont organisé un pique-nique... © Radio France - France Bleu Belfort Montbéliard

Pourquoi n'y a-t-il aucun panneau d'interdiction ?

C'est en fait le décret national qui s'applique. "Il n'y a plus d'arrêté du Conseil Départemental interdisant l'accès au site, il a pris fin avec le confinement", explique Florian Bouquet, le président du Conseil Départemental. Mais "le décret, pris en mai, interdit l'accès aux parcs et espaces aménagés en secteur urbain dans les zones classées en rouge".

En conséquence, les accès à la plage et au plan d'eau du Malsaucy sont donc toujours interdits, "par l'effet du décret de portée nationale", confirme Florian Bouquet. Autre exemple à Belfort, où l'étang des Forges est, lui aussi, toujours fermé au public, tout comme le parc de la Douce et la coulée verte. Aucun promeneur n'est censé s'aventurer sur ces espaces...

Forêts et sentiers accessibles

Mais si les lacs, les plages et les plans d'eau sont toujours interdits dans les départements situés en zone rouge, les forêts et les sentiers, eux, ont pu rouvrir, avec des groupes maximum de 10 personnes, comme l'indique sur son site la Préfecture du Territoire de Belfort. D'où, sans doute, la confusion dans l'esprit de nombreux promeneurs : entre un sentier et un plan d'eau, la frontière est parfois ténue.

Dans le Territoire de Belfort, rappelons toutefois que les forêts du Mont et de la Miotte restent interdites d'accès en raison de la fragilité des arbres : il s'agit de garantir la sécurité des promeneurs, des travaux sont en cours. Les sentiers de randonnée et de VTT du Salbert, eux, sont de nouveau accessibles aux sportifs et aux promeneurs. Le parc naturel des ballons des Vosges est lui aussi de nouveau accessible.