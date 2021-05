La ville de Marseille annonce le dispositif "terrasses éphémère" du 19 mai au 30 septembre prochain. Dans certaines conditions, les bars et restaurants pourront agrandir leur terrasse ou même en créer une s'ils n'en ont pas.

Déconfinement : Marseille autorise les bars et restaurants à agrandir leurs terrasses

La date est désormais bien connue de tous : le mercredi 19 mai prochain, les terrasses rouvrent, à jauge réduite, et les restaurateurs et bars pourront de nouveau servir leurs clients. La Ville de Marseille annonce la mise en place du dispositif "terrasses éphémères".

Dès le 19 mai, les bars, cafés et restaurants pourront installer de nouvelles terrasses provisoires. Ceux qui disposent déjà de terrasses pourront les étendre au-delà des emplacements habituels tout en respectant une charte d’engagement et la mise en œuvre de la distanciation physique nécessaire pour des raisons sanitaires.

Des terrasses étendues jusqu'au 30 septembre

Ces extensions de terrasses sont gratuites et valables jusqu'au 30 septembre. Pour en bénéficier, le commerçant devra impérativement se déclarer auprès de la Ville et signer une charte les engageant à respecter notamment la tranquillité des riverains et l'environnement de leur établissement.

Certaines terrasses pourront s'installer sur des places de stationnement

Les établissements qui ne disposent pas de terrasse en temps normal pourront en installer une, y compris sur les places de stationnement.

Il sera possible de mutualiser la terrasse éphémère avec d’autres établissements.

Attention à ceux qui voudraient en profiter pour faire la fête... Si après 23h, l’extension génère des nuisances sonores et des plaintes de riverains, l’extension pourra être réduite ou supprimée.

Toute nuisance liée à ces extensions de terrasses éphémères pourra d'ailleurs être signalée à l’adresse email suivante : signalement-terrasse@marseille.fr.