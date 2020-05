Déconfinement, mode d'emploi avec la préfète de la Creuse

La préfète de la Creuse s'est prêtée ce mardi matin au jeu des questions-réponses avec les auditeurs de France Bleu Creuse. Depuis lundi, nous sommes déconfinés mais qu'à t-on le droit de faire ou pas ? Toutes les réponses de Magali Debatte sont ici.

Les feux d'artifices ?

Le ciel de la Creuse va-t-il briller de mille feux au soir du 14 juillet ? La préfète de la Creuse ne le pense pas. "Je comprends l'impatience des Creusois mais juillet et aout c'est vraiment encore très loin dans notre horizon. Il faut déjà qu'on passe cette première étape, jusqu'a début juin pour être certain qu'on arrive à bien contrôler la circulation de ce virus qui est toujours présent. Donc je suis désolée, mais il est vraisemblable qu'en juillet, aout, les grands rassemblements continuent d'être interdits. C'est certain pour les grands festivals, le Premier ministre l'a dit, et on peut également penser que les feux d'artifices ce ne sera probablement pas possible de les tenir compte tenu des risques pour les personnes qui y assisteraient."

Les brocantes ?

"C'est encore trop tôt pour en parler. Mais dans l'état actuel de nos connaissances, et a ce stade on peut penser que malheureusement les brocantes ne seront pas possible y compris en juillet aout. Mais ca peut évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et du point qu'on pourra faire début juin sur le sujet".

Peut-on se rendre dans un autre département ?

"Pour les déplacements de plus de 100 km, il faut se munir d'une attestation qui est téléchargeable sur le site du ministère de l'intérieur. Et il faut avoir un motif familial impérieux, déménagement, rentrée des classes, reprise du travail. Les forces de l'ordre agiront avec discernement dans le cadre des contrôles".

Peut-on aller pêcher ?

"La pêche est effectivement autorisée. Nous nous sommes rapprochés de la fédération départementale de la pêche pour fixer avec eux les modalités d'accès aux plans d'eaux. Car ce qui est réglementé, c'est l'accès aux plages, et aux rives autour des plans d'eaux. Donc la pêche est autorisée qu'elle soit depuis les berges, où sur les plans d'eaux eux-mêmes. Mais nous préciserons dans le cadre d'un arrêté, toutes les précautions à prendre".

Et faire du vélo sur les routes creusoises ?

" Oui, mais en respectant les règles. On ne pourra pas rouler en peloton. Ça va être compliqué sur les routes creusoises qui montent et qui descendent, mais il va falloir garder les 10 mètres de distanciation sociale".

Ou faire de la voile ?

"Oui, les activités nautiques vont pouvoir se pratiquer en Creuse, vu le nombre de plans d'eaux et de rivières que nous avons ! Ceux sont des pratiques individuelles, il y a des adaptations qui vont se mettre en oeuvre par les clubs. Nous attendons un guide qui va donner les préconisations à suivre, notamment par rapport aux questions de vestiaires, d'accès sanitaires,etc".

Où trouver des masques FFP2 ?

"Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la chambre des métiers, si on est artisan ou auto-entrepreneur pour être orienté sur les moyens de commander les masques de protection dont on a besoin".