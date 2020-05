Déconfinement : "Ne mettez pas vos enfants à l'école", conseille une enseignante parisienne

"Je conseille aux parents de laisser les enfants à la maison parce que je pense que connaître l'école comme ils vont la connaître maintenant, c'est traumatisant", déclare Camille, une enseignante en école maternelle à Paris, ce samedi matin sur franceinfo, à deux jours de la réouverture des écoles. Des gestes barrières et des règles sanitaires strictes devront être respectées pour empêcher la propagation du coronavirus.

Ce ne sera pas l'école d'avant

Pour cette enseignante, l'école est "le lieu par excellence" où "on a envie d'aller, on est heureux, on sourit, on saute dans les bras de sa maîtresse, les copains et tout ça, ça ne sera plus. Ce n'est pas dramatique, mais c'est réel". Elle dit expliquer aux parents que "les choses vont être compliquées et que ce ne sera pas l'école d'avant, même pas à l'école d'avant même pendant les semaines de confinement, ça va être bien pire. Et donc, moi, j'estime même que c'est une certaine maltraitance. Je le mets entre guillemets".

Des règles sanitaires difficilement applicables

Camille estime que les nouvelles règles sanitaires sont "inapplicables" auprès d'enfants de trois à six ans : "Tout d'un coup, on nous pond un protocole sanitaire de plus de 50 pages extrêmement difficile à mettre en place. Et pour moi, impossible à mettre en place avec des élèves de maternelle. (…) Les enfants ne peuvent plus jouer ensemble dans la classe, ne peuvent plus circuler librement, ne peuvent plus partager, ne peuvent plus se toucher, ne peuvent plus toucher la maîtresse. Tout est compliqué. Cela va à l'encontre des objectifs de la maternelle qui sont l'affect, donc le rapport enseignant-élèves, élèves-élèves, l'attachement, la socialisation, les fondements de l'acquisition des compétences sociales fondamentales".