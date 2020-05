Déconfinement : "On ne rentera pas avant fin mai", les Franciliens partis à la campagne vont le rester

"On a pris notre rythme de croisière et l'on ne va pas rentrer tout de suite." Stéphane, restaurateur dans le 5e arrondissement de Paris et confiné dans l'Aube avec sa famille, est catégorique. Comme plus d'un million de Franciliens, il a pris la clef des champs pour éviter d'être confiné dans son appartement. Il n'envisage pas un retour dans la capitale, même après le 11 mai.

Revenir mais pourquoi faire ?

Les restaurants et les bars resteront fermés après le 11 mai, Stéphane n'a donc aucune obligation de faire ses valises. "Les enfants ne reprennent pas l'école en même temps alors nous, on reste ici au moins jusqu'à fin mai", explique-t-il.

Plus au sud, dans le Gers, Sylvie a rejoint la maison familiale avec ses enfants dès le début du confinement. Cette Parisienne ne se voit pas revenir chez elle pour le moment, "moi ce qui m'inquiète, c'est de rentrer et d'être coincée à Paris tout l'été." Sa fille ne partage pas le même avis. "Ma grande me tanne pour remonter avant dès le 11 mai si c'est possible."

La peur du virus est toujours présente

Dans le bocage nantais, Lucie est partagée. "J'ai envie de rentrer chez moi pour retrouver mon univers, mais si c'est pour courir des risques sanitaires, c'est compliqué". Lucie a quitté son appartement parisien avant même le début du confinement, elle souffre d'une maladie cardiaque qui l'a rend vulnérable. "Malgré tout, je privilégie la santé."