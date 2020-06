Déconfinement : nettoyer chaque appareil dans les salles de sport

Les salles de sport ont rouvert depuis le 2 juin. Les pratiquants doivent nettoyer chaque machine avant et après utilisation. Le nombre de sportifs est aussi limité

Les salles de sport accueillent leurs adhérents depuis une semaine. Comme les restaurants, les commerces, ces salles de sport doivent évidemment respecter les mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus. Le nombre de sportifs est limité. L'accès à certains équipement est strictement encadré et il faut régulièrement nettoyer chaque appareil.

Rester gainé et nettoyer tous les appareils après les exercices

Malgré le coronavirus , dans cette salle de sport de Cap Sud à Avignon, le contenu de la séance avec le coach n'a pas changé. Désormais neuf participants maximum mais il faut toujours rester gainé : "serre bien ton ventre ! Allez ! Plus que trois ! "

La nouveauté de cette salle de sport, c'est cette panière posée prés de chaque machine avec gel, virucide et essuies-tout. Carla termine donc ses exercices par un peu de ménage sur sa machine : "je nettoie l'endroit où je pratique. C'est pour moi et par respect pour les autres".

Moins charger les barres pour ne pas avoir besoin d'aide

Pour Allan, les exercices de développé-couché se sont adaptés au coronavirus : "je mets moins lourd comme ça je peux tout faire tout seul. Comme au développé - couché, il faut parfois de l'aide, je charge moins et j'évite d'avoir quelqu'un trop proche de moi. Je désinfecte les poids, les haltères, tout ce que je touche. Si tout le monde respecte les consignes, il n'y aura pas de soucis".

Sous la machine où il s'étire, Enzo jette un oeil sur les autres sportifs : "depuis la reprise, j'en déjà vu qui s'entraident pour les mouvements. C'est vraiment pas top. Si on était dans le nord où il y a eu davantage de cas, ce comportement me ferait peur"

Fréquentation réduite et plexiglass

A côté de la salle des haltères, une autre salle est déserte : "c'est une salle qui accueille d'habitude une trentaine de vélos" précise Lionel Lacolas, le directeur d'exploitation des salles One Fitness Club. "Là, on a désormais une dizaine de vélos d’intérieur pour respecter les quatre mètres carrés par personne dans la salle". Du plexiglass est installé entre les tapis de course mais la fréquentation de cette salle a diminué de moitié, même si la salle n'a pas prélevé les abonnements de ses adhérents pendant le confinement.

Amar nettoie la machine sur laquelle il pédalait © Radio France - Philippe Paupert

Gel et virucide sont disposés partout dans la salle de sport © Radio France - Philippe Paupert