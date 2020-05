Déconfinement : neufs restaurateurs s'associent pour créer une carte commune de plats à emporter à Thionville

Pour garder le lien avec leurs clients, et travailler malgré la fermeture de leurs établissements, neuf restaurateurs de Thionville et des alentours se sont associés. Ils proposent désormais une carte commune de plats à emporter et se relaient salle Verlaine pour accueillir les clients.

En attendant de pouvoir rouvrir, des restaurateurs de Thionville, mais aussi Manom et Yutz, se serrent les coudes. Ils ont ouvert vendredi 15 mai, un service de vente à emporter en commun depuis un même site Internet, "Le grand resto thionvillois", il est possible de commander dans neuf restaurants différents. Cela fonctionne sept jours sur sept, et les clients viennent ensuite retirer leurs commandes, salle Verlaine dans le centre de Thionville.

Les modes de consommation vont complètement changer après la crise sanitaire

Lionel Gallois travaille au restaurant Les sommeliers à Thionville, et fait donc partie de ce nouveau "Grand resto Thionvillois". Pour lui, crise sanitaire oblige, ce nouveau système risque bien de durer car la perspective de rouvrir son établissement semble encore bien loin : "La seule certitude que l'on a c'est qu'aujourd'hui c'est la seule manière de travailler un tout petit peu, de reprendre contact avec nos clients. Je suis convaincu que les modes de consommation vont complètement changer après la crise sanitaire. Les gens ne seront pas forcément prêts à retourner au restaurant. Et ceux qui voudront revenir n'auront plus forcément la place, car nous devrons réduire nos capacités d'accueil."

