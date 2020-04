Déconfinement : Nîmois, à vos masques !

Deux masques en tissu pour chaque Nîmois. Après avoir passé commande, la ville de Nîmes s'apprête à les distribuer aux habitants. Les plus de 65 ans les recevront par la Poste, les autres devront aller les chercher après inscription et rendez-vous auprès des services de la ville.

2 masques tissu, lavables et réutilisables, pour chaque Nîmois de plus de 10 ans

Un million de masques. La ville de Nîmes a commandé un million de masques pour un budget total de 1.140.000 euros. 300.000 masques à usage unique pour les professionnels de santé et les commerçants. S'y ajoutent 50.000 autres masques pour les enfants, des masques pédiatriques. Enfin 650.000 masques en tissu, lavables, pour les Nîmois. Ce sont ces masques que la ville s'apprête à distribuer selon le souhait du maire Jean-Paul Fournier : " Pour d’évidentes raisons sanitaires, le port du masque pour toute la population est recommandé par le Conseil scientifique au moment de la sortie du confinement.... je souhaite que chaque habitant puisse être doté de deux masques par personne ».

Inscription obligatoire

Pour ces masques en tissu, les 31.000 Nîmois de plus de 65 ans n'auront rien à faire, ils les recevront par la Poste. Pour les plus jeunes, les 10 ans et moins, pas de distribution de masques tissu, ils ne sont pas adaptés à leur morphologie. Les 50.000 masques pédiatriques commandés par la ville seront affectés aux écoles, à elles de gérer ce stock. Enfin, pour tous les autres, les 10 - 65 ans, inscription obligatoire pour obtenir deux masques par personne. Inscription possible sur le site de la ville, il ouvre jeudi 30 avril à 8 heures. Inscription sur l'appli téléphonique "Nîmes" . Enfin inscription par téléphone à partir du 4 mai au 04.66.70.75.00, de 9h à 18h.

8 points de distribution dans la ville

Inscription effectuée, rendez-vous sera donné pour retirer ces masques. 8 lieux de distribution dans la ville : un drive voiture et piéton au stade des Costières et 7 points de livraison exclusivement piéton : les Arènes, le stade Gaston Lessut (quartier St Cézaire), le stade Bernard Auzon Cape (ex stade des Amandiers - quartier Valdegour), le stade Maurice Pelatan (quartier Chemin bas), le Jardin de Courbessac – place Villevieille, le stade St Stanislas (route d’Alès) et enfin le groupe scolaire Albert Camus. Par ailleurs, un service de livraison sera mis en place pour les personnes vulnérables dans l’impossibilité de se déplacer et sans soutien familial. Ils devront se signaler auprès de la plateforme téléphonique lors de leur inscription.

Des masques aussi pour les professionnels

Quant aux 300.000 masques à usage unique, ils seront pour partie proposés aux professionnels (médecins, dentistes, infirmières, kinésithérapeute, ostéopathe …) dont le cabinet est situé sur le territoire de la commune. Et pour partie aux commerçants qui seront dotés de kits contenant 50 masques à usage unique avec un flacon de gel hydro-alcoolique et son distributeur à pédale.