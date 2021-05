Déconfinement : Opération blocage des forains à Marseille pour demander la réouverture des manèges

La circulation risque d'être difficile ce mercredi matin à l'entrée de Marseille. Les forains annoncent une opération blocage pour demander, en ce jour de déconfinement, le redémarrage des manèges. Des rassemblements sont prévus notamment au port autonome de Marseille: "On sera partout", prévient le patron de la fédération des forains de Paca. Avant une réunion prévue ce mardi la Fédération avait prévenu : "Si aucun engagement n'est pris pour une reprise au 9 juin. Ce sont une centaine de camions qui vont entamer leurs opérations de blocage".

Au mois de janvier le conseil d'Etat nous avait dit qu'on allait rouvrir en même temps que les cafés et les cinémas et là les seuls pénalisés encore c'est les boîtes de nuit et les industriels forains