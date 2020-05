Déconfinement : Où et quand seront distribués les masques dans la Manche ?

Plusieurs collectivités manchoises ont commandé des masques réutilisables pour la population. C'est le cas du conseil départemental qui s'est associé aux communautés de communes et d'agglomération. Leur objectif : doter chaque Manchois d'un masque barrière, en prévision du déconfinement. Mais tous ces masques ne seront pas livrés d'ici le 11 mai. La distribution pourrait donc s'échelonner jusqu'au début du mois de juin.

Plusieurs communes ont également réalisé des commandes complémentaires pour leurs habitants, comme à Valognes où des distributions sont organisées ce samedi 9 mai. Voici le détail des distributions de masques prévues dans la Manche :

Villedieu Intercom : des "drives" organisés ce samedi

Les premiers masques commandés par le Département, seront remis aux habitants des 27 communes de Villedieu Intercom ce samedi 9 mai, de 9h à 18h, via des drives. Les habitants, qui ont reçu un courrier explicatif avec un bon à remplir, sont invités à venir en voiture, dans trois endroits du territoire, devant le siège de l’intercommunalité à Villedieu-les-Poêles, devant le gymnase de Percy-en-Normandie et sur la place de la mairie à Saint-Pois. Pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, les masques seront ensuite disponibles directement dans les 27 mairies du territoire, à partir du lundi 11 mai après-midi.

Et dans les autres intercommunalités ?

Les dates de distribution ne sont pas encore établies dans les sept autres intercommunalités car les masques sont encore en cours de fabrication chez Tricots Saint-James, les Parapluies de Cherbourg, Fil et Terre et Grandis. Des livraisons sont prévues jusque début juin.

Dans la plupart des cas, ce sont les communes qui s'occuperont de la distribution, soit directement dans les boites aux lettres, soit via des remises en main propre lors de permanences. A Saint-Lô, les habitants recevront un premier masque par courrier et seront invités à venir chercher les masques des autres membres de leur foyer, dans quatre lieux accessibles à pied et dans un lieu accessible en voiture.

Distribution gratuite à Valognes ce samedi

Certaines communes de la Manche ont également acheté des masques pour leurs habitants. Une distribution gratuite pour les adultes et les enfants est, par exemple, organisée ce samedi 9 mai à Valognes. Elle se déroulera de 8h à 18h dans les 5 bureaux de vote habituels de la commune. Chaque habitant doit se munir de sa carte d'électeur et de son livret de famille et une seule personne par famille sera autorisée à entrer. Une distribution est prévue pour les habitants non inscrits sur les listes électorales au complexe Marcel Lechanoine.

Distribution dans les boîtes aux lettres à Saint-Pair-sur-Mer

La commune de Saint-Pair-sur-Mer a elle aussi prévu d'équiper ses habitants de masques. Ils seront déposés directement dans les boîtes aux lettres. Pour ce faire, la commune invite les habitants à s'inscrire et à répondre à un questionnaire d'ici le 6 mai, sur son site internet.

Distribution dans les gymnases à Cherbourg-en-Cotentin

La ville de Cherbourg-en-Cotentin a commandé 120 000 masques lavables pour ses habitants et pourra les remettre durant la semaine du 18 mai. La distribution sera organisée dans une vingtaine de lieux aménagés, principalement des gymnases.

« Près de 300 agents, élus, membres de la Croix-Rouge et de la Protection civile seront mobilisés pour accompagner cette remise de masques, explique le maire Benoît Arrivé. Nous attendons la confirmation de notre fournisseur pour caler précisément la date de distribution.» Lors de cette remise, des conseils seront également donnés sur le port du masque et sur son entretien. Les habitants seront informés des modalités par courrier.