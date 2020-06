Déconfinement : pas de comptoir mais café à l'extérieur au bar Le Moderne aux Vignères

Les restaurants hôtels et bars rouvrent mardi 2 juin. Les plus grandes tables de Vaucluse comme les plus humbles bistrots attendaient cette date avec impatience. Depuis deux mois et demi, ils n'avaient plus servi un verre ou un plat. Quelques établissements avaient tenté de survivre avec de la vente à emporter.

Aujourd'hui les clients vont retrouver leur table habituelle... mais ce ne sera plus comme avant. Le coronavirus impose de nouvelles façons de travailler: masques, sens de circulation, espaces entre les tables et même café servi à l'extérieur

Café en terrasse et comptoir sous les pétunias

Le gérant du bar Le Moderne aux Vignères prépare sa réouverture avec un marteau. Il cloue des pots de pétunias pour décorer son "bar de dehors". Avec les nouvelles règles sanitaires pour limiter la propagation du coronavirus, Jérome Surmaire s'est adapté : "les petits cafés, on les fera dehors parce qu'on n'a pas le droit de rester au comptoir. Il y aura la terrasse fleurie avec les parasols. Je suis content de retravailler. Deux mois et demi sans rien servir, ça fait long". Surtout que Jérôme avait repris la gérance de ce bar quelques jours avant le confinement. La salle du Moderne est encore plongée dans la pénombre mais Jérôme imagine le retour des clients : "un mètre entre chaque table. J'ai laissé les tables de quatre si j'ai un groupe de clients. Je vais ouvrir cette porte et celle-là pour la sortie".

Promesse de boire un coup pour refaire vivre le village

Réouverture le 2 juin à 6h30 comme d'habitude mais avec masque obligatoire "oui. Masque en cuisine et en salle du Moderne". Rouvrir un bar, c'est aussi déconfiner davantage la commune : "ça fait revivre le village, surtout que c'est petit, les Vignères. Pendant que je nettoyais la terrasse, des gens sont venus me voir. Ils m'ont promis de venir boire un petit coup. Ça fait plaisir."