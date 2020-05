Déconfinement : Pas de raz-de-marée pour la réouverture des plages de l'Hérault

Ce n'est en rien le raz-de-marée que certains redoutaient. La réouverture des plages dans l'Hérault ce samedi 16 mai s'est faite dans le calme, sans doute aidée par une météo bien grise. A Carnon à la mi-journée, on se garait facilement pour aller profiter du bord de mer et enfin remettre les pieds dans l’eau après deux mois de confinement. … Au grand bonheur de ceux qui attendaient ce jour impatiemment.

"On n'y croyait plus !"

Des couples main dans la main, des joggeurs... et quelques courageux comme Claude, en combinaison qui vient de terminer ces 2000 mètres à la nage. "C'est le rêve ! On attendait ça avec impatience. On guettait les informations... On n'y croyait plus. C'est une retrouvaille avec le corps... C'est magique : la mer, les vagues, l'horizon le soleil. C'est une poésie."

Retrouvailles avec la mer. Reportage Copier

Des pêcheurs à la daurade sur la plage de Carnon © Radio France - Marie Ciavatti

A quelques mètres, des pêcheurs ont pris leurs aises et planté leurs cannes dans le sable. "Plutôt bien pour une première journée", s'amuse Christophe en fixant un appât. "On a relâché pas mal de petits poissons mais on a pris trois ou quatre daurades. C'est notre plaisir".

Premier jogging de Sandrine au bord de l'eau depuis longtemps Copier

Des dauphins et des thons

Un peu plus haut, trois gamins creusent un énorme trou. Arthur, Galahad et Gabriel ont entre 10 et 15 ans. Ils habitent ici dans ces jolis maisons en première ligne face à la mer. Des enfants de la plage, ravis de pouvoir à nouveau s'amuser dans le sable, "faire du paddle et du kite-surf". "C'est bien de revoir des gens aussi, mais pendant le confinement on a vu plein de choses: des espèces rares d'oiseaux, des dauphins, des thons au large... ça montre bien que la nature revient très vite. C'est cool" conclut Arthur.

Arthur, Galahad et Gabril ont passé le confinement avec vue sur la mer mais interdiction d'y aller © Radio France - Marie Ciavatti

Rencontre avec les "gamins de la plage" Copier

Déconfinement trop timide

S'il y avait un bémol, ce serait celui de Valérie qui marche les pieds dans l'eau. "_J'ai respecté le confinement scrupuleusement et je trouve le déconfinement trop timide. On n'a le droit de se poser nullepart. Tout à l'heure mon fils s'est assis et je lui demandé de se lever en lui disant "c'est interdit, c'est interdit"... parce que je respecte les règles. Mais je voudrais_ qu'on retrouve nos libertés d'avant".

Au bord de l'eau, des joies et des frustrations Copier

Sur la plage de Carnon ce 16 mai, les règles sanitaires étaient largement respectées. © Radio France - Marie Ciavatti