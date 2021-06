Déconfinement phase 3 - les salles de sport, les piscines, l'intérieur des restaurants rouvrent ce mercredi

Un pas de plus vers la liberté retrouvée. On entre ce mercredi dans la troisième phase du déconfinement. Les salles de sport, les parcs d'attraction rouvrent leurs portes. Fini la jauge en terrasses, les restaurants peuvent recevoir leurs hôtes à l'intérieur et les casinos rouvrent leurs tables.

Le couvre-feu passe de 21h à 23h ce mercredi. La capacité d'accueil des cinémas et des théâtres monte de 35 à 65%. Même chose pour les festivals en plein air, assis, avec un plafond de 5000 personnes maximum. Les Escape game, les parcs de loisirs et salles de jeux rouvrent ce mercredi. La jauge est fixée à 50 % de la capacité d'accueil, même chose pour les salles de sport. Les piscines intérieures rouvrent aussi ce mercredi à tous les publics. Il faut porter un masque à l'entrée et en caisse et parfois réserver car la jauge est fixée à 65% de la capacité d'accueil.

Les restaurants peuvent vous accueillir à l'intérieur

A Nice, Aurélien Nourry tient le restaurant gastronomique le Millésime dans le quartier Riquier. Avant la crise sanitaire, le chef affichait complet 15 jours à l'avance. Sa salle rouvre ce mercredi, après 8 mois de fermeture, avec une jauge diminuée de moitié, soit douze places à l'intérieur, huit places sur une terrasse à l'extérieur

"_On espace les tables d'un mètre 10, on ouvre les baies vitrées, on est en train d'acheter un purificateur d'air. On s'est entrainé à dresser à nouveau les tables pour ne pas perdre la main. T_out est fait maison dc faut relancer les glaces, les fonds de sauce, éplucher tous les légumes."

Les aides de l'Etat ne couvrent pas tous ses frais fixes, précise le restaurateur, qui s'élèvent en moyenne à 12 000 euros par mois entre le loyer, les charges, les assurances, les employés.

Reportage Copier

A partir de ce mercredi, les gérants d'établissements recevant du public doivent mettre à l'entrée un cahier sur lequel les clients doivent inscire leurs coordonnées pour être contactés en cas de contamination (cela peut aussi se faire via un QR code obtenu via l'application "TousAntiCovid". La date et l'heure de passage seront enregistrées sur le téléphone).

Les casinos rouvrent leurs tables de jeux

Les machines à sous étaient accessibles, depuis le 19 mai, jusqu'à 21 heures seulement. Désormais, les amateurs de roulette ou de blackjack, pourront jouer jusqu'à 23 heures, le couvre-feu est repoussé de deux heures. A Nice, au casino Ruhl du groupe Barrière les tables ouvriront dès l'après-midi. Cécilia Rios, responsable marketting du casino explique que la jauge d'accueil fixée jusque-là à 35% de la capacité d'accueil passe à 50 %. 780 personnes pourront donc jouer en même temps. Pour le poker, il faut attendre, le casino ne rouvre pas ses tables pour le moment, pas assez rentable, au vu du faible nombre de joueurs qui pourraient être accueillis en respectant la distanciation.