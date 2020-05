Déconfinement : une réouverture des plages chaotique dans le Finistère

C'est ce qui s'appelle un retard à l'allumage : dans les communes de Brest Métropole, la réouverture des plages ce mercredi se fait de façon moins organisée que prévue. Selon nos informations, l'arrêté préfectoral a été signé à la mi-journée et doit désormais être mis en place dans les différentes communes.

Le préfet du Finistère Pascal Lelarge indiquait mardi matin avoir "bon espoir" de signer l'arrêté dans la journée. Jusqu'en fin de journée, les élus des différentes communes ont donc patienté, prêts à dégainer leurs arrêtés municipaux pour préciser les modalités d'ouverture ou non selon les plages. Certains les ont finalement publié, sans attendre le texte de la préfecture.

Si en théorie l'ouverture des plages devait se faire de façon uniforme au sein de chaque communauté de communes, par souci de cohérence, seules trois municipalités ont finalement eu l'autorisation dès ce mercredi matin (Le Conquet, Ploudalmézeau et Porspoder). Un autre arrêté a suivi mercredi après-midi pour rouvrir spécifiquement quatre plages de Concarneau.

Politique de "tolérance"... mais une plage évacuée

Invité de France Bleu Breizh Izel ce mercredi matin, le préfet indiquait avoir "donné son feu vert à Brest Métropole à compter de ce mercredi" pour une réouverture des plages. "Il y aura une tolérance", précisait-il, là où la signature des arrêtés était encore en passe d'être finalisée.

Problème : les forces de l'ordre sur le terrain n'ont pas eu le même son de cloche. "Tant qu'il n'y a pas d'arrêté validé, la plage est toujours interdite, même si je suis le premier à attendre la réouverture", lance un gendarme en pleine intervention sur la plage du Moulin Blanc, à Brest. Avec sa collègue, ils ont ainsi évacué en fin de matinée la vingtaine de personnes qui se promenait ou faisait des ricochets en famille.

Pas de contravention, "on ne va pas verbaliser les gens pour ça", précise le gendarme, mais beaucoup d'incompréhension du côté de la population. "Ça fait deux jours que les barrières à l'entrée sont ouvertes", explique une habitante qui vit près de la plage, un peu perplexe. "On a entendu que ça devait rouvrir ce mercredi, on était persuadé que c'était bon", lance un promeneur. La situation devrait se clarifier dans les prochaines heures.