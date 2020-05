Déconfinement : Plus de 18 millions de masques ont été déjà distribués en Île-de-France

Plus de 18 millions de masques ont déjà été distribués en Île-de-France depuis le début de la crise du coronavirus, a indiqué dimanche Valérie Pécresse à la veille d'un déconfinement qui représente "un immense défi" dans cette région particulièrement dense. "On n'est pas à l'abri d'un reconfinement si les règles ne sont pas respectées. Il va falloir faire preuve de civisme et d'autodiscipline encore pendant des semaines. Le retour à la normale ce n'est pas pour demain", a averti la présidente de la région sur Europe 1/Les Echos/Cnews.

Tolérance pour les attestations de déplacement aux heures de pointe

L'attestation employeur instituée à partir de lundi dans les transports en commun d’Île-de-France sera contrôlée entre 6H30 et 9H30, et le soir entre 16H00 et 19H00. Il y aura "une tolérance lundi et mardi" pour ceux qui n'en auront pas, a-t-elle ajouté. Le refus de port de masque obligatoire sera en revanche verbalisé dès lundi, souligne Valérie Pécresse, appelant les Franciliens à poursuivre aux maximum le télétravail et à étaler leurs heures d'arrivée au travail. "Nous avons déjà distribué plus de 1,6 million de masques dans 200 gares. Lundi, nous serons dans 400 gares pour distribuer plus de 2 millions de masques".