Déconfinement : plusieurs scientifiques appellent à la prudence

À partir de ce lundi, l'on pourra à nouveau se déplacer dans un autre région que la sienne, et ce sans avoir à remplir une attestation, es collèges et lycées rouvriront leurs portes, mais le couvre-feu restera de mise dès 19h. Alors que ces restrictions sont sur le point de prendre fin, plusieurs scientifiques appellent les Français-es à faire preuve de grande prudence, à respecter les gestes barrières.

Ce samedi, le nombre de malades covid hospitalisés dans les services de réanimation marquait son cinquième jour consécutif de baisse. Alors, pour éviter une reprise soudaine de l'épidémie, le corps médical appelle depuis quelques jours les Français-es à ne pas relâcher leur comportement. Le sentiment de liberté bientôt retrouvée ne doit pas être une excuse pour faire tomber le masque, avertissent les scientifiques. "Le pays se trouve sur un plateau élevé" et "il y a un risque de quatrième vague, même en été", a affirmé ce dimanche au JDD l'infectiologue suisse Didier Pittet.

"Si la population se relâche trop, si le respect des mesures barrière chute, le rebond sera plus rapide", Didier Pittet

Pour d'autres scientifiques, la lente décrue des hospitalisations est encore trop fragile. Ce dimanche, 5.585 patients sont pris en charge dans les services de soins intensifs. Si le taux d'incidence national est désormais de 268 cas pour 100.000 habitants, six départements enregistrent un taux d'incidence supérieur à 400 malades pour 100.000 habitants. C'est ainsi le cas de la Seine-Saint-Denis (461), du Val-de-Marne (450), du Val-d'Oise (441), des Bouches-du-Rhône (412), de la Seine-et-Marne (405) et de l'Essonne (403). Une situation qui pousse l'épidémiologiste Catherine Hill à la prudence. "La réalité sanitaire n'est franchement pas bonne", a-t-elle ainsi regretté ce jeudi sur franceinfo.

Certains scientifiques dénoncent une levée trop rapide des restrictions sanitaires et ne veulent pas crier victoire trop tôt. "Il est trop tôt pour lever les mesures sanitaires qui déjà n'avaient pas été prises assez tôt et qui n'étaient pas assez serrées", a déploré ce samedi, sur France Bleu Mayenne, Mohammed Nouri, médecin anesthésiste à l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Une crainte partagée par Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistiques. Dans les colonnes du Monde ce samedi, il s'est dit "un peu plus inquiet vis-à-vis des étapes suivantes [du déconfinement], et notamment celle du 9 juin", qui marquera la réouverture des restaurants et cafés. Des lieux "où les gens ne portent pas de masque", a-t-il ajouté.

La France est loin d'être le seul pays européen à s'affranchir de certaines restrictions, ce qui inquiète également l'Organisation mondiale de la Santé. Son directeur régional pour l'Europe , Dr. Hans Kluge, a par ailleurs appelé à la vigilance face à la propagation du variant indien : "Il est très important de réaliser que la situation en Inde peut se produire n'importe où", a-t-il affirmé. "Lorsque les mesures de protection individuelle sont relâchées, lorsqu'il y a des rassemblements de masse, lorsqu'il y a des variants plus contagieux et que la couverture vaccinale est encore faible, cela peut créer une tempête parfaite dans n'importe quel pays", a-t-il expliqué.

Des appels à la vigilance repris par des responsables politiques

Ces inquiétudes émanant du corps médical sont reprises depuis plusieurs jours par plusieurs responsables politiques. Le maire de Marseille, Benoît Payan a demandé ce vendredi sur France Bleu Provence, les Français-es "rester prudent". "Plus on va faire attention, plus on va faire baisser le taux d'incidence", a-t-il expliqué. Pour l'élu marseillais, "plus on se fait vacciner, plus on va réussir à vaincre ce virus".

Si le gouvernement martèle depuis plusieurs mois ces appels à la prudence, ce dimanche sur CNews, le porte-parole de l'exécutif, Gabriel Attal, a tenu à saluer les efforts tenus par la population depuis plus d'un an maintenant. Des efforts "qui nous permettent progressivement de reprendre le contrôle sur l'épidémie", a-t-il ajouté.