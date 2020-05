Déconfinement : Port Camargue se prépare à l'arrivée des plaisanciers

Port Camargue, le plus grand port de plaisance d'Europe avec ses 5.000 anneaux, se tient prêt pour le 11 mai. Les activités nautiques peuvent en effet reprendre à partir de cette date.

À la capitainerie de Port Camargue au Grau-du-Roi (Gard), tout est prêt pour le retour des plaisanciers ce lundi. Mais depuis le début de la crise, l'activité ne s'est jamais arrêtée, 200 personnes ayant préféré vivre le confinement sur leur bateau. "En moyenne, une centaine de bateaux avec deux-trois personnes à bord, explique Michel Cavaillès, le directeur de la capitainerie. Je pense qu'on a presque doublé le nombre ces derniers temps. On a mis en place une procédure, le port étant leur domicile parce qu'ils avaient besoin de se déplacer aux sanitaires, à la capitainerie pour récupérer leur courrier. Ils avaient un champ de promenade qui était assez important. Ça a été vu avec la gendarmerie et la police municipale. Ça s'est très très bien passé."

Pas plus de 54 milles nautiques pour les sorties en mer

À partir du 11 mai, certains propriétaires de bateaux amarrés à Port Camargue vont pouvoir reprendre la mer. Uniquement ceux qui habitent dans un rayon de 100 kilomètres, ce qui représente 50% des plaisanciers.

Pour les informer des conditions, la Fédération française des ports de plaisance a publié un guide des bonnes pratiques pour éviter notamment les attroupements sur les pontons. "Là où il y a le moins de risque, c'est en mer parce que c'est la cellule familiale qui se retrouve sur le bateau. Ils ont été confinés ensemble, donc il n'y a aucun problème."

Seule limite pour les plaisanciers : ne pas être plus de 10 sur un bateau et ne pas sortir au-delà d'une zone de 54 milles nautiques, l'équivalent des 100 km sur terre. "Pour Port Camargue, à l'est, ça va être Marseille, à l'ouest, ça va être quasiment la frontière espagnole. En ligne droite, le cap Béar. Tout le littoral de l'Occitanie sera accessible puisque tous les ports sont à moins de 54 milles. Le cabotage sera bien sûr autorisé. "

Des amendes pour les plaisanciers qui viendraient ce samedi

Michel Cavaillès est très clair : c'est bien lundi et uniquement lundi que les plaisanciers pourront prendre possession de leur bateau. "La brigade nautique de la gendarmerie est à pied d'œuvre ce week-end. Il y aura des procès verbaux qui seront dressés si certaines personnes se manifestent. Ce qui me rassure, c'est que ce lundi, il ne fera pas très beau, il va pleuvoir et ça va peut-être tempérer certains de nos plaisanciers."

Le directeur de Port Camargue leur demande donc de ne pas se précipiter tous dès lundi. "Votre bateau est là, il ne craint rien !"