Déconfinement : pourquoi l'Yonne reste en rouge

Ce jeudi a été rendue publique la dernière carte fixant les modalités de déconfinement à partir du 11 mai prochain. Comme l'ensemble de la région Bourgogne - Franche Comté, L'Yonne demeure en rouge. Certaines restrictions vont donc être maintenues mais les déplacements seront facilités.

Pourquoi l'Yonne demeure en rouge ?

" Les département classés en rouge sont des département où le virus circule encore activement ou des zones où l'hôpital reste en forte tension" a ainsi précisé le Premier Ministre Edouard Philippe lors de son discours ce jeudi après midi. C'est le cas de l'Yonne sur la carte révélée ce jeudi après-midi.

En effet, le classement vert ou rouge de chaque département est fonction de trois critères :

- La part des passages aux urgences qui concerne des cas suspects de Covid-19 sur les sept derniers jours pour chacun des départements. Dans ce cas précis l'Yonne est, ce jeudi, toujours classée en vert. Autrement dit, dans notre département, le virus ne circule plus activement. Si la semaine passée il y avait encore, d'après les données de Santé Publique France, 645 cas suspects de Covid-19 pour 10 000 passages aux urgences dans l'Yonne, désormais moins de 6% des personnes se rendent aux urgences pour une suspicion de coronavirus dans le département.

D'après les données de Santé Publique France, désormais moins de 6% des passages aux urgences concerne des cas suspects de Covid-19 dans l'Yonne - Santé Publique France

- La capacité à réaliser les tests de dépistage. Sur ce point, L'Yonne comme l'ensemble de l'hexagone est opérationnelle, le département est donc classé en vert.

- Le taux d'occupation des lits par des malades du Covid-19 dans les services de réanimation région par région. Or, dans ce cas précis, ce taux d'occupation dépasse les 80% pour l'ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté. Concernant l'Yonne, selon les données de Santé Publique France, il y avait encore 16 personnes en réanimation mercredi 6 mai.

Comment va se dérouler le déconfinement dans l'Yonne ?

Collèges, parcs et jardins resteront fermés

C'est ce dernier critère qui amène l'Yonne à être maintenue en rouge concernant le déconfinement prévu lundi 11 mai, tout comme l'ensemble des départements de la région Bourgogne Franche-Comté. Concrètement en plus des restrictions maintenues pour l'ensemble de l'hexagone, dans l'Yonne et dans l'ensemble de la région, les collèges ne sont pas autorisés à rouvrir, et les parcs et jardins resteront fermés.

Les personnes âgées et fragiles invités à rester strictement confinées

De manière générale dans l'ensemble de l'hexagone il ne sera toujours pas possible de se réunir à plus de dix personnes. "Il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai", a déclaré Edouard Philippe mais, les personnes âgées, fragiles ou porteuses de handicap sont invitées à rester au maximum chez elles, et limiter le plus possible les contacts à l'extérieur.

Bibliothèques et musées pourront rouvrir leurs portes si ils n'acceuillent pas un grand flux de personnes et avec l'accord du préfet. Par ailleurs, salles de spectacles, cinémas et salles de sport resteront fermés.

Il en va de même pour l'accès aux plages, aux lacs ou aux centres nautiques, avec une exception toutefois : les maires pourront demander l'autorisation aux préfets en proposant un plan spécifique pour rendre ces lieux accessibles.

La règle des 100 kilomètres

Concernant les déplacements, les règles s'assouplissent et ce malgré le classement de l'Yonne et de l'ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté en rouge. A partir de lundi, il vous sera possible de vous déplacer sans attestation mais avec une limite de 100 kilomètres. "Cette limite sera calculée à vol d'oiseau à partir du lieu du domicile, elle ne s'appliquera que si l'on quitte son département de résidence" a précisé le Ministre de l'intérieur Christophe Castaner. Il sera donc possible de circuler librement dans son département.

Pour aller au delà de ces 100 kilomètres, une nouvelle attestation va être mise à disposition. Ces déplacements ne seront autorisés que pour des motifs professionnels ou des motifs familiaux impérieux comme par exemple aider une personnes vulnérable ou en cas de deuil.

Ce classement aura des impacts sur la suite du déconfinement, ces différences entre départements classés en vert et en rouge seront amenées à s'accentuer au mois de juin lors d'une prochaine phase de déconfinement à d'ores et déjà prévenu Edouard Philippe.