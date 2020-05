Déconfinement : Peut-t'on se baigner ou s'amuser ce week-end dans les lacs en Savoie et en Haute-Savoie ?

On pourra dire merci à la météo plutôt maussade ce week-end, car elle nous consolera de ne pas aller piquer une tête depuis notre spot favori. Non seulement l’eau est plus que fraiche, mais il est quasiment interdit se baigner.

En Savoie : des mesures toujours très restrictives

Interdiction de se baigner toujours dans les lacs d'Aiguebette et du Bourget. Rien ne change par rapport "au temps du confinement". On n’étend pas sa serviette sur une plage, on ne nage pas, on ne loue pas de canoé. Les services de l’Etat n’ont pas encore actualisé l’arrêté post-confinement.

Il faut encore étudier avec les élus, les dispositifs mis en place pour veiller à la distanciation et respect des gestes barrières - Communiqué préfecture 73

En Haute Savoie : d'importantes différences entre le Léman et le lac d'Annecy

Ce week-end, on ne se baigne pas non plus dans le Léman. A Thonon, Saint Gingolf, Yvoire, on se contente de regarder. Seules la navigation et à la pêche sont autorisées.

De toute façon, l'eau sera froide ce WE !!! © Radio France - .

Il n’y a que dans le lac d’Annecy, que l’on peut se baigner, si on pratique ce qu’on appelle la nage sportive, ou dynamique (et dans certaines conditions). En résumé : on ne va pas au lac pour se tremper les pieds. On y va pour nager ou alors contempler le paysage depuis une embarcation. Bonne nouvelle : les loueurs de pédalos et de bateaux sont de retour.