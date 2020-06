Déconfinement : près de 1.500 personnes contacts signalées à la brigade sanitaire de la CPAM de Moselle

Ils sont en moyenne 25 salariés à se relayer au téléphone sept jours sur sept. Ils sont chargés de contacter les patients testés positifs au coronavirus, et d'établir avec eux, une liste de personnes contacts, qu'ils doivent ensuite appeler afin de leur indiquer qu'ils doivent à leur tour aller se faire tester. Depuis la mise en place du dispositif, il y a un mois, près de 600 patients "0" ont été identifiés en Moselle et près de 1.500 personnes "contact" identifiées, selon des chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé du Grand Est.

En moyenne, entre quatre et quinze personnes contacts par patients

"On précise bien aux patients que les cas contacts se sont personnes qu'ils ont côtoyées pendant plus de 15 minutes, à moins d'un mètre et sans masque, en général cela concerne du coup la cellule familiale et les collègues de travail. Cela ne concerne pas les gens que l'on croise dans la rue, cela limite donc quand même le nombre de personnes", explique Morgan François, chargé de cette enquête sanitaire.

"Le médecin rentre l'information dans un logiciel, derrière nous disposons de quatre heurs pour contacter le patient 0, qui est prévenu par son médecin de notre appel, et les cas contacts sont bien souvent informés eux-mêmes en amont par le patient 0, c'est donc rarement une surprise. Cela se fait facilement, les gens sont disponibles et répondent très sérieusement aux questions que nous leur posons", précise Franck Boczowski, il pilote de l'activité contact tracing à la CPAM de Moselle. Un numéro est ensuite mis à disposition des patients "0" s'ils ont oublié quelqu'un ou s'ils ont un numéro de téléphone d'une personne contact à partager à la cellule de la CPAM.