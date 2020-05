Déconfinement : priorités à la sécurité sanitaire et à la solidarité à Nantes

En présentant sa stratégie de déconfinement ce mercredi, la maire de Nantes a fait de la protection sanitaire de la population et de la solidarité avec les plus précaires ses priorités. Johanna Rolland souhaite promouvoir la marche à pied et l'usage du vélo avec l'aménagement de voies cyclables.

"Le 11 mai n'est pas une fin mais un début." Johanna Rolland en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun pour réussir cette première étape du déconfinement. Un déconfinement progressif avec une réouverture des crèches et des multi-accueils le 12 mai, une rentrée partielle dans les écoles à partir du 14, la réouverture de la mairie centrale le 18 et celles des mairies annexes de Nantes Nord, Bottière, Malakoff et Dervalières le 25. La maire de Nantes insiste sur l'importance des gestes barrières et sur le port du masque.

600.000 masques distribués aux Nantaises et Nantais

La ville a commencé à faire distribuer par la Poste les masques "grand public" aux habitants. Ils sont lavables et donc réutilisables une cinquantaine de fois. La distribution va se poursuivre dans 6 gymnases à partir du 15 mai, et en lien avec les associations pour en fournir aux sdf et aux migrants notamment. 600.000 ont été commandés.

Des masques recommandés sur l'espace public, et "_obligatoires dans les transports"_. Il y aura forcément moins de monde dans les bus et trams où une place sur deux sera neutralisée. La TAN prévoit d'assurer 75% de son trafic le 11 mai, 90% le 18 mai et 100% le 10 juin. Face à cette situation, Johanna Rolland annonce le maintien de la gratuité du stationnement sur voirie jusqu'à la fin du mois de mai. Les parcs à enclos et les P+R redeviennent payants lundi. Pour réduire les embouteillages aux heures de pointe, la ville invite les employeurs à développer ou pérenniser le télétravail et à décaler les heures d'embauche autant que possible.

Six aménagements de voies cyclables dès lundi

Pour éviter que la limitation du nombre de places dans les transports publics et la distanciation physique n’entraînent un afflux de voitures en ville, la maire de Nantes souhaite promouvoir la marche à pied et la pratique du vélo. Des voies cyclables provisoires sont en cours d'aménagement Quai de la Fosse, Boulevard Guist'hau, et sur les ponts Anne de Bretagne, Willy Brandt et des Trois continents. Le Pont Saint-Mihiel sera lui interdit aux voitures. Le coût de l'abonnement annuel au bicloo, le vélo en libre-service, va être réduit de 50%, mesure valable jusqu'au 30 septembre. La ville va également aider financièrement à la remise en état des vélos et à l'achat de vélos électriques.

Poursuite de l'aide aux plus fragiles

La ville va continuer d'aider les plus précaires, avec la distribution de colis alimentaires via les associations de quartier, et l'augmentation exceptionnelle du fonds de solidarité logement (fsl) pour aider au paiement des loyers pour les foyers mis en difficulté par la pandémie. A ce jour, 950 dossiers sont éligibles dans le parc privé comme pour l'habitat social.

Réouverture progressive pour les lieux de loisirs et de culture

Si la Loire-Atlantique reste en vert demain soir, 7 mai, la centaine de parcs et jardins (101) de Nantes rouvrira lundi, les jeux pour les enfants y seront toujours interdits pour raison sanitaire. Même chose pour les jardins familiaux et partagés dans la limite de 10 personnes autorisées et pour les déchetteries. Les cimetières rouvriront mardi 12 mai. La ville a demandé à l'Etat de préciser sa position sur l'ouverture au public des rives de la Loire et de l'Erdre aujourd'hui interdites. Il faudra attendre le 2 juin pour l'ouverture des premiers espaces culturels et sans doute début juillet pour les grands musées, comme le musée d'arts et le musée Jules Verne, et patienter encore pour profiter du miroir d'eau, des aires de jeux et des terrains de sport.