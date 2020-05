Déconfinement progressif à Paris : 50 kilomètres de voies seront réservées aux vélos

La Mairie de Paris a annoncé ce mardi après-midi les mesures qui ont été prises pour que le déconfinement se passe bien. Au coeur du sujet : les déplacements des Parisiens à partir du lundi 11 mai 2020. La priorité est donnée aux cyclistes et aux piétons.

A Paris, le 11 mai 2020, le déconfinement sera progressif. Comment la Mairie de Paris va-t-elle organiser les déplacements dans la capitale à vélo ou à pied et qu'est ce qu'elle souhaite pour les transports en commun ? Quelle place est laissée à la voiture ? A quelles règles les Parisiens et tous ceux qui se déplacent dans la capitale devront-ils se soumettre ?

La mobilité est l'un des gros chapitres du plan "Paris du déconfinement" présenté ce mardi après-midi. C'est Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris en charge des transports, de la voirie, des déplacements et de l’espace public qui a dévoilé les mesures sur la mobilité dans la capitale qui vont entrer en vigueur à partir du 11 mai.

Les transports en communs

La Ville demande qu'il y ait plus de transports en commun, elle propose d'accueillir à l'école les enfants des agents de la RATP pour leur permettre de reprendre le travail.

La SNCF et la RATP se préparent depuis plusieurs jours déjà pour que les usagers puissent respecter la distanciation physique.

Marquage au sol dans le métro - RATP

Dans les métros, les RER, les bus, les trams de la RATP, un siège sur deux matérialisé par un autocollant devra rester inoccupé.

Sur les quais des dessins sur le sol permettent de se tenir à une distance suffisante des autres.

Marquage au sol dans les stations de métro - RATP

On pourra trouver du gel dans toutes les stations mais aussi sous les abribus.

Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun.

Masque obligatoire dans le métro - RATP

Un nettoyage très poussé sera fait tous les jours.

Pour les piétons

Les abords des gares et les gros pôles comme les Halles et des rues seront piétonisés. La rue du départ le long de la gare Montparnasse est désormais piétone.

Une trentaine de nouvelles rues seront aménagées avec des trottoirs élargis et des marquages au sol pour que les files d'attente devant les commerces puissent se faire en respectant les distances demandées et pour que les piétons se croisent le moins possible.

La rue du Poteau (18e arrondissement), très commerçante, a été la première à être aménagée. Les places de stationnement ont disparu et les trottoirs ont été agrandis

La Mairie de Paris souhaiterait que les Parisiens portent un masque dans la rue.

Le vélo

Le déplacement à vélo est favorisé. Les pistes cyclables se sont multipliées.

Dans Paris, des pistes cyclables provisoires seront aménagées le long des lignes de métro les plus fréquentées : la 1, la 4 et la 13.

Au total, 50 km de voies d'habitude réservées aux voitures seront consacrées aux vélos.

La rue de Rivoli, qui traverse Paris d'est en ouest en passant devant l'Hôtel de ville et le Louvre, est interdite aux voitures des particuliers à partir du 11 mai 2020.

La Ville travaille avec les départements de la petite couronne pour qu'il n'y ait pas de ruptures de trajets par exemple Porte de Clichy, Porte d'Orléans ou encore Porte de Vincennes.

Des aides seront possibles pour acheter ou faire réparer son vélo.

Les voitures

Pas question pour la Maire de Paris de voir revenir les voitures en masse dans la capitale.

Les Franciliens qui se déplacent en voiture pourront laisser leur véhicule dans un parkings relais ou dans les parcs de stationnement de la ville. Il y en aura une trentaine (11 à ce jour) aux portes de Paris. Cela représente un total de 2 000 places.

Une partie du Parc des Expositions de la porte de Versailles pourrait être utilisée pour proposer 1.000 places de parking en plus.