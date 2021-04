Déconfinement progressif : on donne la parole aux professionnels côte-d'oriens ce vendredi

Un calendrier progressif a été annoncé par le président Emmanuel Macron. La réouverture des terrasses et des commerces est prévue le 19 mai prochain. Comment cette annonce est-elle vécue par les professionnels en Côte-d'Or? On posera la question ce vendredi 30 avril 2021 à plusieurs professionnels.

Trinquer en terrasse mais à six maximum autour d'une table, ce sera à nouveau possible à partir du 19 mai. C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a présenté un calendrier progressif en quatre étapes. A compter du 19 mai on pourra donc boire un verre en terrasse. Mais la réouverture des restaurants, avec des clients en salle, ce sera à partir du 9 juin prochain. Qu'en pensent les principaux intéressés ? On pose la question ce vendredi 30 avril 2021, à Sabry Louahem, le directeur de salle du Belena, un restaurant situé à Beaune.

Réouverture des commerces prévue le 19 mai

Pour les commerces dits "non essentiels", la date prévue pour la réouverture est aussi celle du 19 mai. Elle sera accompagnée par des jauges et toujours les gestes barrières. Certains auraient préféré avant le grand week-end de l'Ascension, alors est-ce que ce n'est pas trop tard pour sauver cette année déjà compliquée? Isabelle Laraque, la responsable de la boutique, Terre de Lune, à Dijon, nous dira ce qu'elle en pense dans la matinale de France Bleu Bourgogne.

Quid du tourisme ?

Côté tourisme, on se réjouit de la fin de l'interdiction des déplacements au-delà des dix kilomètres et à partir du 3 mai. D'autant que les beaux jours arrivent, les jours fériés et les weekends de ponts aussi. France Bleu Bourgogne fait le point ce vendredi 30 avril, avec deux invités entre 7H et 7H30, avec Simon Debord, le directeur des Gîtes de France en Bourgogne et Séverine Ponzet de l'Office de tourisme du pays Beaunois.