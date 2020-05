Déconfinement : prudence sur les routes en Alsace en ce week-end de l'Ascension

Vous avez peut-être choisi de partir vous aérer la tête en week-end de l'Ascension. Levez le pied ! Des contrôles routiers sont renforcés depuis ce mercredi en Alsace. "Le trafic reprend depuis la levée du confinement" constate Dominique Schuffenecker, le directeur de cabinet de la préfète du Bas-Rhin. "On est entre 60 et 70% du trafic normal. Et forcément les accidents augmentent également" alors que leur nombre avait fortement diminué pendant le confinement.

Avec le coronavirus, ce ne serait pas le moment d'augmenter l'activité des urgences" - Dominique Schuffenecker, le directeur de cabinet de la préfète du Bas-Rhin

"C'est encore plus inquiétant que d'habitude parce que nos hôpitaux sont bien occupés avec la lutte contre le coronavirus. Ce ne serait pas le moment d'augmenter l'activité des urgences par l'insécurité routière" martèle Dominique Schuffenecker

Vous pouvez vous déplacer mais pas à plus de 100km de votre domicile. Si vous dépassez cette limite, vous devrez vous munir d'une attestation. Mais depuis que cette règle est instaurée (depuis le 11 mai), peu d'infractions ont été constatées en Alsace.

Onze personnes sont mortes sur les routes dans le Bas-Rhin depuis le début de l’année.