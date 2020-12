Déconfinement : puis-je aller en Italie depuis les Alpes-Maritimes ?

A partir de ce mardi 15 décembre, les déplacements à travers toute la France sont autorisés sans attestation. Mais les déplacements vers l'Italie sont soumis à de nombreuses restrictions et conditions. Ces derniers jours, les carabinieri à la frontière de Menton ont demandé à plusieurs Français de rebrousser chemin. Actuellement pour venir en Italie, les Français doivent présenter un test soit PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Il faut également remplir un document officiel et suivre ces recommandations. Les frontières entre la France et l'Italie sont ouvertes mais les déplacements limités par les deux pays. Pour savoir si vous pouvez vous déplacer, un questionnaire en ligne est disponible ici.

De nouvelles restrictions en Italie

Du 21 décembre au 6 janvier, les déplacements entre régions seront interdits (saufs pour des raisons professionnelles, de santé ou de nécessité) y compris entre régions classées dans la même catégorie. Les 25 et 26 décembre et le 1er janvier, les déplacements seront interdits entre communes (sauf motifs impérieux). Le soir du 31 décembre, le couvre-feu sera en vigueur de 22h à 7h. Le retour au domicile habituel sera toujours autorisé (mais pas vers les résidences secondaires).

A compter du 3 décembre, le décret-loi (DPCM) prévoit trois catégories de risque de transmission du virus selon les régions italiennes :

zone rouge pour un risque maximal : Aucune région actuellement ;

zone orange pour un risque élevé : Les Abruzzes, la Campanie, la province autonome de Bolzano, la Toscane et le Val d’Aoste ;

zone jaune pour un risque modéré : Autres régions.

Il est interdit de se déplacer à partir, de et vers les zones oranges et rouges (saufs pour des raisons professionnelles, de santé ou de nécessité absolue), ainsi que les déplacements entre les communes de ces zones.Le transit par ces zones reste autorisé, à condition que le déplacement soit motivé par des raisons professionnelles, de santé ou de nécessité absolue (ex : Français de passage en Italie souhaitant rejoindre son domicile habituel en France, transport de marchandises, etc.).Tout déplacement pendant le couvre-feu (de 22h à 5h) ou dans les zones orange et rouge doit être justifié par une attestation (disponible sur le site du ministère de l’Intérieur).

Je suis résident en France : puis-je me rendre en Italie pour les fêtes ?

Les déplacements sont autorisés mais vous êtes soumis aux réglementations des deux pays. Cela signifie que pour rejoindre l’Italie, vous devez d’abord respecter la réglementation française. Vous avez le droit d’entrer en Italie, sans justifier de motif particulier, mais une fois sur le territoire italien vous devez respecter la réglementation locale (déplacements interdits entre régions ou communes, sauf pour des motifs justifiés).

Si l’aéroport d’arrivée se trouve dans la même région que votre destination, aucun problème ; en revanche, vous ne pourrez pas traverser plusieurs régions si votre déplacement n’est pas justifié par un motif impérieux. De plus, si vous arrivez entre le 21 décembre et le 6 janvier, vous devrez respecter un isolement de 14 jours obligatoire (même si vous disposez d’un test négatif).

Vous pouvez vérifier votre situation personnelle en répondant au questionnaire interactif mis en ligne par le ministère italien des affaires étrangères (italien ou anglais).

Sources ambassade de France à Rome, ministère italien des Affaires Etrangères