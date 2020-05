Déconfinement - Quand peut-on récupérer ou demander un papier d'identité dans la Manche ?

Il faudra cependant patienter un peu pour faire ses démarches administratives et notamment pour les récupérations et demandes de papiers d’identité. Elles étaient stoppées depuis le 17 mars : aucun papier délivré, aucune demande possible. A partir de ce lundi ( le 11 mai ) les services d’Etat Civil des mairies rouvrent progressivement, et les démarches, stoppées pendant toute la durée du confinement, peuvent reprendre.

Avec quelles contraintes ?

Dans un certain nombre de mairies, il faudra prendre rendez-vous pour aller récupérer sa carte d’identité, ou faire une demande de passeport. Il s’agit de limiter les flux de circulation dans les locaux. Inutile donc de vous déplacer si vous n’avez pas appeler auparavant comme à Coutances où la priorité sera donnée aux personnes qui avaient fait une demande de pièce d’identité avant le confinement. : il y a 200 demandes en attente.

200 pièces d'identité aussi à remettre à Saint-Lô, et ça se fera sans rendez-vous mais la première semaine de déconfinement sera réservée à ces dossiers. Pour les demandes de carte d’identité et de passeports, il faudra patienter respectivement jusqu’aux 18 mai et 2 juin, et prendre rendez vous.

A Cherbourg la réouverture de l’Etat civil ne se fera que le 18 mai.

Avec quels délais ?

Attention, le délai pour récupérer ses papiers dépend aussi des délais d’instructions du Cert, qui centralise les demandes pour toute la Normandie, dans l’Orne. Il n’a reçu aucune demande pendant le confinement et ça pourrait raccourcir les délais. Mais en temps normal, le centre reçoit 2000 demandes par jour...ça pourrait reprendre très rapidement à ce rythme.

.Noter que partout de nombreux accueils dans les mairies ont été sécurisés avec l'installation de vitres en plexiglas et mise à disposition de gel hydroalcoolique.