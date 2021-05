Déconfinement : quelles terrasses de bar et resto rouvrent en Creuse mercredi 19 mai ?

A cause de la météo pluvieuse et des jauges réduites, tous les restaurants et bars creusois ne rouvrent pas leurs terrasses mercredi 19 mai. On fait le point sur ceux qui accueilleront des clients pour cette nouvelle étape du déconfinement.

Mercredi 19 mai, on pourra de nouveau boire un café ou manger un morceau en terrasse. C'est la nouvelle étape du déconfinement. Les restaurants, cafés et bars peuvent accueillir des clients à l'extérieur, avec une jauge réduite de moitié, et à condition d'avoir six clients par table maximum. Mais ces contraintes et la météo capricieuse refroidissent les ardeurs des établissements creusois. Beaucoup préfèrent attendre le 9 juin (ou l'arrêt de la pluie) pour ouvrir les terrasses.

Ceux qui ouvrent la terrasse le 19

Le Moderne à Guéret

Le Grand café à Guéret

Le Havane à Guéret

La Pataterie à Guéret

L'Alzire à Jarnages

Le Central à Boussac

L'Auberge des pêcheurs à La Celle-Dunoise

Ceux qui n'ouvrent pas

Au bœuf à la fleur de sel à Guéret (ouverture le 9 juin)

Le Coq en pâte à Guéret (ouverture le 9 juin)

L'Influence à La Chapelle-Taillefert

Hôtel Joly à Dun-le-Palestel

La Table de mon Grand-Père à Genouillac (ouverture le 9 juin)

Si vous êtes patron de bar, resto ou café, et que vous souhaitez apparaître dans cette liste, contactez-nous par mail et on vous ajoutera (bleucreuse@radiofrance.com)