Déconfinement : remise en forme post-confinement devant le Palais des Papes à Avignon

Premier dimanche de déconfinement devant le Petit Palais à Avignon avec une séance de sport en plein air. C'est la reprise pour l'association Solid'Air qui, depuis 2017, bouge deux weekends par mois au profit d'une association.

Ce dimanche matin, les montées de genoux et étirements en musique étaient au profit de l'association des Paralysés de France. Le nombre de sportifs a été très réduit. Il a fallu ré-organiser la séance pour respecter les règles de distance.

Séance de sport enfin partagée... à distance

Huit sportifs du dimanche seulement pour cette première séance post-confinement. D’habitude ils sont une cinquantaine. Chrystel a dû revoir le placement de chacun sur les carrés dessinés au sol sur le parvis : "on a deux mètres pour avancer, deux mètres pour reculer. On est en sécurité". Pour Nadine, en pleine montée de genoux, cette distance, "c'est pas grave. Le tout, c'est d'être là. On respecte les distances mais on se voit, on s'entend. On peut pas encore se toucher mais ce sera bientôt..."

Justaucorps et lunette de soleil, Erwane voulait bouger en sécurité : "on a plus de quatre mètres carrés par personne pour ne pas être proche les uns des autres. C'est une certaine liberté retrouvée dans le sport." Cette liberté de mouvement, Caroline l'attendait avec impatience : "je n'ai rien pu faire pendant deux mois. Le sport, c'est aussi la convivialité, être en groupe, le partage. Devant un écran, j'ai pas réussi. J'étais la première à m'inscrire !"

Penser aux paralysés obligatoirement confinés

Cinq euros cette séance d'après confinement, au profit des Paralysés de France. Appuyé sur une canne, Michel Garcia de l'APF de Vaucluse regarde les sportifs : "les gens ont vécu pendant deux mois le confinement obligatoire que vivent les personnes en situation de handicap sur un fauteuil ou dans un lit en permanence. J'espère qu'ils se souviendront de la difficulté à vivre ces moments."

Pour la prochaine séance sur le parvis du Petit Palais à Avignon, inscriptions sur le site de Solid'Air.

Première séance de sport post-confinement devant le Palais des Papes à Avignon Copier