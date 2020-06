Déconfinement : réouverture des piscines à Marseille en mode "dynamique"

À partir du 29 juin les piscines de Marseille rouvrent progressivement leurs portes. Une réouverture en tenant compte bien sûr des mesures sanitaires. Les personnels et maîtres nageurs vont suivre une "formation Covid-19".

C'est une bonne nouvelle pour les nageurs à Marseille. Ils vont à nouveau pouvoir profiter des bassins de la ville mais, logiquement, dans ce contexte d'épidémie de Covid-19, des consignes sont mises en place pour respecter les mesures sanitaires préconisées. Les piscines rouvrent à partir du 29 juin et une "formation Covid" est mise en place pour les personnels et maîtres nageurs des bassins municipaux. Elle sera dispensée par le bataillon des marins-pompiers de Marseille du 22 au 26 juin.

Quatre piscines seront consacrées à l'apprentissage de la natation cet été, sur inscriptions via marseille.fr :

Frais Vallon (13e arrondissement) : bassin dédié à l’apprentissage, en juillet

Saint-Joseph (14ee arrondissement) : bassin dédié à l’apprentissage, en juillet

Bonneveine (8e arrondissement) : bassin dédié à l’apprentissage,sur inscriptions, en août

Busserine (14e arrondissement) : bassin dédié à l’apprentissage sur inscriptions, en août

Entrées par vagues de 12 personnes

Et quatre sites seront ouverts au grand public, 7 jours sur 7, de 10h à 19h15, en juillet et en août. Afin de respecter les consignes sanitaires, les entrées se feront par vague de 12 personnes à la fois et en limitant la fréquentation maximale instantanée. Des créneaux de 1h30 seront mis en place dans chaque bassin afin de permettre une désinfection obligatoire du site.

Pour le mois de juillet, il s’agit des piscines :

Saint-Charles (1er arrondissement) : pratique libre, 78 personnes maximum

Pointe Rouge (8e arrondissement) : pratique libre, 103 personnes maximum

Desautel (9e arrondissement) : pratique libre, 62 personnes maximum

Lamartine (15e arrondissement) : pratique libre, 62 personnes maximum

Pour le mois d’août, il s’agit des piscines :

Pointe Rouge (8e arrondissement) : pratique libre, 103 personnes maximum

Louis Armand (12e arrondissement) : pratique libre, 62 personnes maximum

Frais Vallon (13e arrondissement) : pratique libre, 62 personnes maximum

Saint-Joseph (14e arrondissement) : pratique libre, 62 personnes maximum

Les créneaux horaires seront répartis de la manière suivante :