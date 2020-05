Déconfinement : réouverture des plages de Seine-Maritime ce week-end

C'est une annonce très attendue des habitants du littoral. Les plages de Seine-Maritime vont rouvrir dès ce week-end, celles dont les maires avaient fait une demande de dérogation auprès du Préfet. Ainsi la plage du Havre sera accessible entre 6H et 19H pour se promener, se baigner, pratiquer des sports nautiques individuels. Vous pourrez accéder à l'ensemble des espaces publics mais interdiction en revanche de rester statique. Impossible donc de pique-niquer , de faire bronzette sur les galets ou de pratiquer des sports collectifs. Les aires de jeux, skate-parc et aires sportives restent fermés.Les restaurants de plage qui n'ont pas pu ouvrir à cause du confinement, ne sont pas autorisés à faire de vente à emporter. De même, les ventes ambulantes sont interdites. Cet "usage dynamique" comme le précise la ville du Havre, sera la norme jusqu'au 1er juin inclus.

Les plages de Fécamp, Yport, Sassetôt-le-Mauconduit, Saint-Jouin-Bruneval, Etretat, Le Tilleul, Saint-Pierre en Port rouvrent également dans ces conditions. Tout comme Dieppe et Puys. A Dieppe, le boulevard Foch sera interdit à la circulation automobile afin d'élargir l'espace de promenade pour les piétons.