Déconfinement : réouverture des vestiaires du Secours Populaire à Nancy pour aider les familles en difficulté

Ils étaient fermés depuis le début du confinement. Les vestiaires solidaires du Secours Populaire à Nancy et Saint-Max vont rouvrir leurs portes au public à partir de lundi 11 mai. "Notre priorité depuis le 17 mars a été la distribution alimentaire qui a augmenté de 50% dans l'agglomération de Nancy", explique-t-on à l'association.

Mais nombreux ont été les appels pour savoir si les vestiaires solidaires - où les vêtements d'occasion sont vendus entre 1 et 10 euros - étaient toujours ouverts. Il y a une demande mais le Secours Populaire a aussi besoin d'accueillir le public car les vestiaires contribuent grandement aux rentrées financières. Le manque-à-gagner depuis le confinement à Nancy est estimé à 25.000 euros. De l'argent qui sert à financer les actions du Secours Populaire de Meurthe-et-Moselle envers les familles modestes, comme les sorties et les vacances. 8.000 personnes sont ainsi aidées dans le département.

Les gestes barrières devront être respectés dans les vestiaires : distance de sécurité et port du masque obligatoire.

Horaires des vestiaires à partir du 11 mai

Vestiaire de Nancy (3 rue du Charmois) ouvert le lundi de 14h à 17h et les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h.

Vestiaire de Saint-Max (116 avenue Carnot) ouvert le lundi de 14h à 17h et les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h.