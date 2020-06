Déconfinement : réouverture du musée de la Lavande à Coustellet

Les musées rouvrent le 2 juin. Evidemment, le coronavirus a changé les parcours de visite. Priorité à l'hygiène et aux mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus Au coeur du Luberon, le musée de la lavande espère évidemment le retour des touristes français. Les responsables savent bien que la clientèle américaine ou asiatique ne reviendra pas cet été. Le musée est spacieux mais il a quand même fallu adapter la visite pour respirer la lavande malgré le coronavirus.

Nettoyer et aérer plusieurs fois par jour

Les sièges de la pergola sont une nouvelle fois passés au jet d'eau. Jack Lincelé, le propriétaire du musée, se justifie "d'habitude, c'est fait depuis longtemps... On a eu une première excitation avec l'ouverture en mars... Maintenant c'est une deuxième excitation pour la réouverture de ce must see, comme disent les anglais".

60 000 visiteurs l'an passé au musée de la Lavande mais entre les alambics désormais, des flèches évientent les croisements entre touristes. Le nombre de visiteurs sera régulé. Sophie Lincelé la directrice a formé le personnel hier pour respecter une hygiène parfaite : "plusieurs fois dans la journée, renettoyer les surfaces de contact, les boutons de portes, les équipements numériques. Pour l'équipe du musée, c'est nettoyer chaque audioguide avant et après chaque visiteurs. Avant le coronavirus, on nettoyait deux fois par jour. Maintenant, c'est après chaque visiteur. On ouvrira aussi davantage les fenêtres pour aérer et faire circuler l'air".

Table des senteurs fermée mais lavandin presqu'en fleurs

La table des senteurs est fermée. Cette table proposait quatre inhalateur. Chaque visiteur y plongeait son nez pour apprendre les différences entre lavande fine et lavandin. Ce dispositif inquiétait Sophie Lincelé : "là, ce n'est pas possible de sécuriser même si on passe après chaque visiteur. Impossible de garantir le nettoyage des quatre inhalateurs. Donc c'est fermé". Des mouillettes jetables seront proposées en remplacement pour respirer les fragrances des lavandes. Mais bonne nouvelle pour la réouverture : Jack Lincelé assure que lavandin sera en fleurs dans trois ou quatre jours au musée de la lavande à Coustellet.

