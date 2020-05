Déconfinement : réouverture partielle des cimetières à Montpellier

Dès jeudi 14 mai, les cimetières de la Ville de Montpellier sont rouverts à l'ensemble des usagers, avec des consignes particulières pour respecter la sécurité de tous. Attention fermeture, pour l’instant, des cimetières le samedi après-midi et le dimanche.

Les cimetières fermés les samedis après-midi et dimanches pour le moment.

Cimetière Saint-Étienne : de 8h à 17h du lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi matin

Cimetière Saint-Lazare : de 8h à 17h du lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi matin

Cimetière Saint-Lazare Extension : de 8h à 16h50 du lundi au vendredi et de h à 12h50 le samedi matin

Cimetière Saint-Lazare Annexe : de 8h à 16h40 du lundi au vendredi et de 09h à 12h40 le samedi matin

Cimetière de Celleneuve : de 8h30 à 16h15 du lundi au vendredi et de 9h30 à 12h15 le samedi matin.

Les bureaux d’accueil des surveillants seront ouverts de 8h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi, et de 9h à 12h le samedi matin ; ces mêmes horaires sont applicables aux entrées et sorties des véhicules autorisées.

Des mesures de sécurité sanitaires mises en place

Afin de respecter les consignes de sécurité sanitaire, des mesures sont mises en place :