Déconfinement : le soulagement des restaurateurs nantais, "très heureux de pouvoir retravailler"

La réouverture des terrasses des cafés, bars et restaurants est prévue le 19 mai, a annoncé Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale ce jeudi 29 avril. Même si un certain flou règne autour des protocoles pour le moment, cette réouverture est forcément la bienvenue, plus de six mois après.

Vous n'avez plus bu un verre en terrasse depuis plus de six mois. Ce sera sûrement possible le mercredi 19 mai, date de réouverture des terrasses. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé ce jeudi 29 avril dans un entretien à la presse quotidienne régionale pendant lequel il a précisé les différentes étapes du déconfinement.

À Nantes comme partout en France, la nouvelle a été accueillie avec joie. "On est très heureux de pouvoir retravailler", lance Jean-Luc Guéné, patron du café La Provence près de la place Royale. À l'intérieur, l'odeur de peinture fraîche prend au nez, Jean-Luc Guéné a profité de la fermeture pour faire quelques travaux. Les tables de la terrasse sont pour l'instant rangées, mais elles seront toutes astiquées pour la réouverture le 19 mai. "On a 140 places sur notre terrasse, explique Jean-Luc Guéné. On va les diviser pour faire des tables de six comme le demande le gouvernement, en espérant que la clientèle ne déplace pas les tables."

Couvre-feu à 21 heures le 19 mai

La réouverture des terrasses est la deuxième étape du déconfinement présenté par Emmanuel Macron. Le 19 mai, le couvre-feu va également être décalé, passant de 19 heures à 21 heures. Un horaire pas évident pour les bars et restaurants : "C'est mieux que rien au moins cela permet de commencer à travailler, c'est le principal", estime Jean-Luc Guéné. À quelques pas de là, les gérants du café Cult' se penchent déjà dans planning des serveurs. "C'est nécessaire, raconte Christophe, le chef de cuisine. On est dans un milieu où on travaille en coupure mais comment on va adapter les horaires, c'est une bonne question." Au vu de la foule présente à Londres lors de la réouverture des terrasses, Christophe aussi s'attend à beaucoup de monde : "Le téléphone pour des premières réservations pourrait sonner dès la semaine prochaine."

Une réouverture, mais avec quel protocole ?

Après plus de six mois d'attente, cette réouverture sera la bienvenue, mais les gérants attendent avec impatience les précisions sur le protocole sanitaire à suivre. Une chose est sûre : six personnes par table maximum. Mais quid des distances ? "On appréhende les conditions dans lesquelles on peut rouvrir, explique Chloé du bar Le Sur-Mesure à Nantes. Si le gouvernement demande deux mètres d'écart, ça risque de devenir compliqué." "On aurait aimé des terrasses complètes", ajoute Yann de la crêperie Au Vieux Quimper à Nantes.

Pour les bars et les restaurants, l'étape suivante sera le 9 juin, date de la réouverture des salles intérieures, si la situation sanitaire le permet.