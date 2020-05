Déconfinement : reprise des cultes après le 2 juin, la déception des évêques de la Loire et de la Haute-Loire

Dans son discours devant l'Assemblée Nationale ce mardi 28 avril, Edouard Philippe a bien reconnu «l'impatience des communautés religieuses» mais il a été très clair : il n'y aura pas de cérémonies religieuses publiques «avant le 2 juin». Le Premier Ministre a d'ailleurs précisé que «les rassemblements organisés (...) dans des lieux privés seront (...) limités à 10 personnes». Le Premier Ministre a cependant bien assuré que «les cérémonies funéraires resteront évidemment autorisées, comme aujourd'hui dans la limite de 20 personnes» mais l'ensemble de ses annonces ont provoqué la déception des évêques, notamment de la Loire et de la Haute-Loire.

L'évêque de Saint-Etienne, dans la Loire, a en effet publié un communiqué ce 1er mai regrettant cette interdiction des célébrations dans les églises jusqu'au 2 juin. Alors que le déconfinement débute le 11 mai prochain pour plusieurs secteurs, Monseigneur Sylvain Bataille n'a pas caché son incompréhension.

" Il y a une incohérence que l'on puisse ouvrir les commerces, les écoles et que l'on interdisse tout rassemblement dans les églises"- Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne

L'évêque de Saint-Etienne, Mgr Sylvain Bataille, demande au gouvernement de revoir sa copie pour une reprise des cérémonies d'ici la fête de Pentecôte le 31 mai. Copier

"Pour nous, il y a une incohérence que l'on puisse ouvrir les commerces, les écoles et que l'on interdisse tout rassemblement dans les églises. Pour un certain nombre de croyants, cette impossibilité de se réunir est très mal vécue et vécue comme discriminatoire. Ce que l'on souhaite, c'est que les choses évoluent pour la Pentecôte : la Pentecôte, avec Pâques et Noël, ce sont de très grandes fêtes chrétiennes et je pense que l'on a besoin de pouvoir se retrouver à minimum, d'autant plus que l'on a fait des propositions concrètes pour vivre ce déconfinement. Par exemple, si on se donnait le critère du tiers, en disant qu'on utilise pas plus d'un tiers des églises, on met un rang sur deux, de notre côté on utilisera les églises les plus grandes. On demandera aussi aux croyants de ne pas se rassembler à la sortie de la messe. Il faut que les églises soient ouvertes, que les portes soient ouvertes pour ne pas qu'on touche les poignées. Il y a des possibilités et un non complet et définitif ne nous semble pas juste du tout! "

Une déception également partagée par l'évêque du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, d'autant qu'il est également possible selon lui de s'organiser pour respecter un certain nombre de précautions sanitaires. Surtout, pour Mgr Luc Crépy, les croyants ont particulièrement besoin de spiritualité en cette période.

" Ne pas répondre aux attentes spirituelles d'un certain nombre de nos concitoyens, c'est vraiment dommage ! "- Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay

L'évêque du Puy-en-Velay, Mgr Luc Crépy, assure qu'il est tout à fait possible de respecter les gestes barrières en cas d'autorisation de cérémonies. Copier

"Dans les temps difficiles que nous vivons, ne pas répondre aux attentes spirituelles d'un certain nombre de nos concitoyens, c'est vraiment dommage ! C'est bien de s'occuper des questions matérielles, des questions économiques mais je pense que cette dimension religieuse et spirituelle, qui n'a pas du tout été évoqué ou à peine par le Premier Ministre, c'est vraiment quelque chose qui manque. En Haute-Loire, où il y a quand même une tradition chrétienne forte, il y a de vraies attentes. L'idée, ce n'est pas de remplir des églises, l'idée c'est si on avait déjà la possibilité de célébrer avec 20 ou 30 personnes : les églises sont grandes. On peut prendre toutes les mesures pour que les gens utilisent le gel, les masques etc. Je pense qu'il n'y a pas plus de danger de prendre le métro, le bus ou le tramway que de venir dans une église de campagne où il y aura 25 ou 30 personnes ! "