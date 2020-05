Déconfinement : reprise des messes avec du public dès ce dimanche dans les cathédrales de Sens et d'Auxerre

Suite à la publication par le ministère de l'intérieur, samedi 23 mai, de la nouvelle version du décret sur le déconfinement, le culte est ouvert aux fidèles mais avec de strictes conditions sanitaires. L'archevêque de Sens et Auxerre, Mgr Hervé Giraud, a célébré une première messe ce samedi à midi à Vézelay. D'autres messes seront célébrées ce dimanche dans les cathédrales de Sens, à 10h30 et à Auxerre, à 9h30 et 11 heures.

Mesures sanitaires

Plusieurs consignes devront être respectées : port du masque pour les plus de 11 ans, désinfection des mains, espace de 4m² par personne. Des flux pour les entrées et les sorties doivent être organisés. Les gestionnaires des lieux de culte et organisateurs des cérémonies devront notamment s’assurer que les fidèles respectent les gestes barrières et la distanciation physique. À l’entrée du lieu de culte, une personne devra aussi réguler les flux pour ne pas dépasser une jauge maximale de fréquentation. "Les préfets de département pourront interdire l’ouverture ou ordonner la fermeture d’un lieu de culte si ces règles ne sont pas respectées”, a précisé le ministère de l'intérieur.