Déconfinement : restaurants, campings, musées, monuments, ce qui rouvre en Vaucluse ce mardi 2 juin

La phase deux du déconfinement débute ce mardi 2 juin. En Vaucluse, c'est la reprise tant attendue pour de nombreux secteurs, comme l'hôtellerie-restauration, mais aussi les musées, les théâtres, les transports, les piscines... "Le retour à la normale" s'amorce aussi dans différents services à la population.

Autorisation de réouverture pour la soixantaine de campings du Vaucluse

Même si toutes les mesures du protocole sanitaire ne sont pas encore connues des professionnels, en matière de nettoyage des hébergements ou des animations possibles cet été, les campings de Vaucluse peuvent rouvrir à partir de ce mardi. "On peut sauver les meubles" cette saison, estime le président de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Les campings réalisent 80% de leur chiffre d'affaire en juillet et en août. Le Vaucluse compte une soixantaine de campings.

Les 81 bureaux de poste de Vaucluse ouverts

A partir de ce mardi, ce sera plus simple d’envoyer son courrier en recommandé, les 81 bureaux de poste en Vaucluse rouvrent tous. Cela concerne aussi les relais poste commerçants et les agences postales communales. Un conseil, renseignez-vous sur les horaires d’ouverture. Cela dépendra de la fréquentation des bureaux et de la situation sanitaire locale, explique la direction de la poste de Vaucluse.

Bonne nouvelle chez Emmaüs à Courthézon, l’association rouvre ce mardi 2 juin, mais là aussi, renseignez vous sur les nouveaux horaires mis en place en raison de la crise sanitaire.

A la CAF, seul l’accueil d’Avignon est ouvert et uniquement sur rendez-vous.

Retour à la normale sur le réseau Orizo

Du côté des transports en commun du Grand Avignon, le réseau Orizo reprend un fonctionnement quasi normal. Seules les Baladines ne circulent pas. A noter qu'il n'y aura pas de service après 22h30 les vendredi et samedi pour les lignes T1/C2/C3 et Cityzen Italiens. Le réseau Orizo rappelle que la montée par la porte avant est obligatoire ainsi que le port du masque et qu'il n’y a pas de vente de ticket à bord.

Réouverture des musées et sites touristiques

Fini les visites virtuelles, de nombreux musées et sites touristiques accueillent à nouveau du public pour cette phase deux du déconfinement :

Les théâtres et les salles de spectacles ont été autorisées à rouvrir dès ce mardi, mais pour beaucoup, le protocole sanitaire est trop strict pour envisager une réouverture.

Les équipements sportifs et les piscines

Les piscines ont été autorisées à accueillir à nouveau du public, mais la réouverture se fera progressivement en Vaucluse, le temps nécessaire pour se préparer. Pour le tout nouveau Stade Nautique d'Avignon qui avait rouvert mi-décembre après une complète réhabilitation les bassins ont été remis à niveau après le confinement et on planche sur l'élaboration des parcours et protocoles sanitaires. À la piscine intercommunale de Villeneuve-lès-Avignon on évoque une réorganisation "colossale" en terme de personnel nécessaire et de nettoyage. Au stade nautique de Carpentras le choix est fait : pas d'ouverture prévue pour le moment cet été.

Notez qu'à Cavaillon, ce mardi 2 juin marque la réouverture des équipements sportifs et de la base nature du Grenouillet.