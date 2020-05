Déconfinement : « S’écouter et écouter les autres », conseille une coach en bien-être berrichonne

Après presque deux mois d'isolement à cause du coronavirus, l'heure du déconfinement est arrivée. Malgré la joie de retrouver ses proches, ce moment peut créer quelques angoisses. L'important, c'est d'exprimer ses émotions et d'être bienveillant envers les autres, assure une coach berrichonne.

Vous avez passé presque deux mois confinés chez vous, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. L'heure est désormais au déconfinement progressif. Il démarre ce lundi 11 mai et se fera en plusieurs étapes, pour éviter l'apparition d'une seconde vague épidémique. Vous allez pouvoir vous déplacer plus librement dans un rayon de 100 km, sans attestation, et la plupart des commerces vont rouvrir.

Mais nous ne retrouverons la vie d'avant tout de suite, a prévenu le gouvernement. Le virus circule encore sur le territoire français, alors il faudra respecter des distances de sécurité et les gestes barrières pendant encore plusieurs semaines. De quoi éveiller quelques inquiétudes chez certains. "Ça peut provoquer des angoisses de se retrouver au milieu du monde, parce qu’on a été isolé des contacts humains, et il peut y avoir cette peur de contracter le virus. C’est tout à fait normal", rassure Séverine Dropsy, coach berrichonne sur la santé et la qualité de vie.

Le mot juste, c’est douceur. On reste ouvert, à l’écoute et on ne dit pas que le confinement, c’était pareil pour tout le monde

Après deux mois passés dans une bulle, le retour au monde de dehors peut paraître inquiétant. "Le confinement a pu être vécu agréablement ou désagréablement. Mais dans tous les cas, on a perdu le contact social. Cette reprise du contact humain, certains ont envie de l’avoir, mais en même temps il y a la distanciation, alors que l’humain a besoin de contact direct, du toucher. Donc il y a tous ces décalages entre notre réalité ordinaire (se serrer la main, s’embrasser), et cette nouvelle réalité où on va se voir, mais pas s’approcher de trop près", précise-t-elle.

Retourner à la vie normale "en douceur"

Selon elle, la vie reprend, mais il faut que chacun aille à son rythme. "Ce n’est pas parce qu’on est déconfiné qu’on est obligé de se jeter dans le monde, dans les magasins. On peut aussi décider de passer une journée de déconfinement chez soi", assure la coach.

Il est important, pendant ce redémarrage, que nos proches sachent ce que l’on ressent

"Le mot juste, c’est douceur. Se respecter, pour certains, ça veut dire repartir à 100 à l’heure. De mon point de vue, c’est redémarrer tranquillement, en faisant des choix (même si on n’a pas forcément le choix d’aller travailler), en exprimant nos besoins et surtout nos émotions. Il est important, pendant ce redémarrage, que nos proches sachent ce que l’on ressent".

"On était confiné avec soi et maintenant, on va être avec les autres. On va peut-être aussi être étonné du comportement qu’on va avoir : rejet des autres, peur, peut-être avoir envie de leur sauter dans les bras. Je pense qu’on est vraiment dans un inconnu, donc c’est important de se respecter et de respecter les autres. Pour moi, ça demande de ralentir, de repartir mais avec cette douceur et cette tranquillité", poursuit Séverine Dropsy.

Accepter les différents vécus du confinement

"On ne sait pas comment les gens ont vécu cette période, donc ouverture, bienveillance et acceptation que l’autre a pu vivre des choses complètement différentes de nous et que les émotions ne seront pas les mêmes", analyse la coach en bien-être. "On reste ouvert, à l’écoute et on ne dit pas que le confinement, c’était pareil pour tout le monde".

"Je crois qu’il y a des différences énormes entre les gens et c’est de là que viendra le risque de conflit, si l’on accepte pas que l’autre a vécu des choses différentes", prévient-elle.

"Les situations sont tellement différentes les unes des autres. Il y a eu des difficultés dans certaines familles, des violences qui se sont décuplées, et puis d’autres qui sont dans la joie", explique la coach. "Donc il faut vraiment reconnaître nos émotions et celles des autres, peut-être reconnaître nos différentes aussi. Soyons à l’écoute de nous-même et de comment on l’a vécu, certains sont très joyeux, d’autres peuvent être en colère, d’autres dans la peur. Et tout cela, c’est ni bien ni mal, c’est juste. Prenons le temps chacun de nous retrouver".

Garder les bonnes habitudes prises pendant le confinement

Vous vous êtes peut-être mis au yoga, à la méditation, au sport, à la lecture pendant le confinement ! Ne perdez surtout pas ces bonnes habitudes, conseille la coach ! "Continuons les rituels qu’on a mis en place quand on a repéré qu’ils nous font du bien. N’oublions pas de les faire au quotidien", explique-t-elle, en insistant sur le fait que faire quelques minutes de yoga ou de méditation chaque jour peut être très bénéfique. "Pour moi, c’est comme se laver les dents : on devrait en faire au moins 10 minutes par jour. Ça fait du bien au corps et à l’esprit".