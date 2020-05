Déconfinement : Savoyards et Haut-Savoyards, jusqu'où pouvons-nous aller dans un rayon de 100 km ?

Lundi 11 mai, avec le déconfinement, la règle de circulation change : on pourra se déplacer partout dans son département, également dans un autre département du moment que la destination reste dans un rayon de 100 km à vol d'oiseau depuis son domicile.

Le rayon de 100 km autour d'Annecy - Capture d'écran - Michelin

Saint-Jean-de-Maurienne / Chamonix : plus de 130 km par la route, mais moins de 100 à vol d'oiseau

Le passage de Savoie vers Haute-Savoie (et vice-versa) est donc soumis à la règle du rayon des 100 kilomètres autorisés. Mais en calculant la distance "à vol d'oiseau" comme c'est la règle, des habitants de Saint-Jean-de-Maurienne peuvent ainsi visiter des proches à Chamonix, tout en parcourant 133 kilomètres en voiture. Le site Michelin a créé un outil en ligne spécifique, pour pouvoir immédiatement connaître le périmètre autorisé depuis son lieu de résidence.

En revanche, aux extrémités des deux départements, le rayon n'est pas assez large, même à vol d'oiseau. Par exemple, sans attestation, Evian-les-Bains reste trop éloigné des communes de la vallée de la Maurienne.

Tout le monde ne peut pas se rendre à Lyon ou Grenoble sans attestation

Lyon dans le Rhône n'est pas encore accessible à tous les Savoyards et Haut-Savoyards. Aucun problème pour rejoindre Lyon et son agglomération si on habite Chambéry ou Aix-les-Bains. Si on vit à Annecy, c'est la dernière limite. Et plus à l'est, c'est hors-zone. Un habitant de La-Roche-sur-Foron ou d'Albertville vit trop éloigné pour s'y rendre sans attestation, même à vol d'oiseau.

Tous les Savoyards qui voudront allerà Grenoble en Isère à partir du 11 mai pourront le faire (même en vivant à Bourg-Saint-Maurice, à 134 km de distance... par la route). En revanche, les Haut-Savoyards domiciliés plus au nord de Cruseilles ou Thorens-Glières auront besoin d'une attestation, justifiée par un motif impérieux professionnel ou familial.

Le rayon de 100 km autour de Chambéry - Capture d'écran - Michelin