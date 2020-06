Déconfinement : "se faire une digue" à Wimereux, enfin !

«Se faire une digue », à Wiremeux, pour manger face à la mer... beaucoup en rêvait depuis des mois. Mais, manque de chance, le vent s’est invité aux retrouvailles. Pour autant, pas de quoi décourager Laurent et Jean-Marie, qui se sont installés en terrasse, un peu à l'abri, pour boire une bière.

Encore peu de monde, à cause du vent, sur la digue de Wimereux qui retrouve un début d'ambiance de saison. © Radio France - Matthieu Darriet

"On est content de revoir de la vie, de pouvoir boire une verre en terrasse, de voir les vagues. Après une semaine de boulot, ça décompresse", témoigne Laurent. Et Jean-Marie renchérit : "Moi, ça m'a manqué, de pouvoir me promener sur la digue".

On voit que les gens sont heureux.

Même bonheur retrouvé pour Isabelle, qui est en vacances depuis quelques jours, à Wimereux, après un long confinement : "Les moules-frites, on peut en faire à la maison, mais c'est bien mieux quand c'est les autres qui le font !"

Un marquage au sol indique le sens de circulation, à pieds, sur la digue de Wimereux et les cabines de plages ne sont pas encore revenues. © Radio France - Matthieu Darriet

Dans son restaurant "Les Oyats", Sylvain Delhaye a passé du temps à travailler sur le protocole sanitaire, qui lui fait perdre un tiers de ses couverts. Mais il est content de lancer la saison. "Avec le personnel, nous avons le sourire et on voit que les clients sont très heureux d'être revenus. Ils sont heureux de passer un bon moment, à la plage et d'avoir la vue sur la mer. Et ils ont hâte que tout rentre dans la normale."

Nous avons hâte, aussi, que les Belges reviennent, parce que c'est une grosse partie de la notre clientèle.

Pour le fonctionnement quotidien, il s’il faut faire avec des masques pour le service, dans les restaurants, et puis, à l'extérieur, il y a des des marquages au sol indiquant le sens de circulation des piétons sur la digue et les cabines de plages n'ont pas retrouvé leurs emplacements.