Déconfinement : "Tout ce qui a du poil, du cheveu : le jardin, le chat du voisin, on coiffe ! "

Ce samedi, les commerces ont ouvert leurs portes, en grand. Hormis les restaurants et les bars, toujours punis, tous les autres s'étaient préparés pour cette réouverture après un mois porte fermée ou tout juste entrouverte pour faire du "clic & collect" et dès le milieu de matinée, les rues de Nîmes étaient nettement plus animées que les jours précédents. Même si les gens craignent toujours le virus, ils étaient nombreux à faire des courses.

France Bleu Gard Lozère s'est rendu chez Félix D rue Fresque à Nîmes. Nicolas, le coiffeur, avait l'oreille qui chauffait les jours précédents: "J'ai passé trois jours le téléphone collé à l'oreille. De 8h du matin à 20h, on n'a pas arrêté. On a dû prendre 200 appels en quatre jours"

Nicolas est heureux comme rarement, et on le comprend, de retrouver ses clients. Et il en rigole, aussi, de cette situation ! "Tout ce qui a du poil, tout ce qui a du cheveu, on coiffe : j'ai la chance d'avoir un jardin, même les arbres y sont passé. Et le chat du voisin !"

"C'est comme lé vélo ça ne se perd pas. Après avoir coiffé le chien pendant le confinement, on ne perd pas trop la main." Nicolas, le coiffeur

