Déconfinement : "Tout est prêt à Marseille pour accueillir les élèves dans les écoles", Jean-Claude Gaudin

Il y a quelques jours, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, avait annoncé son souhait de rouvrir toutes les écoles de la ville pour le déconfinement. Un important dispositif a donc été mis en place pour appliquer les mesures sanitaires exigées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Des agents ont été mobilisés pendant plusieurs jours pour préparer les écoles avec les enseignants : nettoyage des classes, mise en place d'un parcours pour l'élève, équipement pour se protéger. Au total donc, sur les 470 écoles de la ville, 443 vont pouvoir rouvrir ce mardi. Et le maire de Marseille veut rassurer les parents même dans les établissements où parfois le manque de savon notamment a été souligné.

"Tout est prêt pour la sécurité des enfants. Les écoles sont en bon état. Tout a été vérifié. Par conséquent, nous faisons la rentrée scolaire normalement. Il n'y a pas de problème." Jean-Claude Gaudin

Le maire qui semble s'agacer lorsque l'on insiste sur le savon "Je vous en prie, il y a 470 écoles, il y a aura le savon, le gel hydroalcoolique, tout a été bien préparé, arrêtez d'essayer de faire peur aux gens".

Aucune école ne rouvrira dans les quartiers de Malpassé et de Kallisté, sur recommandation de l'Agence Régionale de Santé. Même chose dans le 10e arrondissement pour les écoles La Capelette et La Capelette Laugier, à cause d'une suspicion de cas de Covid-19. L'école Felix Piat, dans le 3e, les maternelles de la Visitation et Saint-Joseph, dans le 14e, resteront aussi fermées.

Distribution de masques

C'est ce lundi que débute la distribution de masques par la ville dans 45 points différents. Pour pouvoir les récupérer, les habitants doivent d'abord s'inscrire au téléphone au 3013 ou sur le site www.masques.marseille.fr. Une distribution très attendue d'après le maire.

"La distribution commence aujourd'hui et ça prendra bien sûr plusieurs jours pour le faire. Hier, dimanche, nous avions déjà enregistré 185.000 demandes."

Masques obligatoires dans les transports

La grande interrogation concerne aussi l'obligation de porter un masque dans les transports. Des agents sont mobilisés pour effectuer des contrôles mais la règle sera-t-elle respectée à Marseille ? Réponse du maire :

"Ne me mettez pas la pression sur tout. Je suis le maire de Marseille, 870.000 habitants. Si je vous disais que tout est simple, je mentirais, mais je peux vous dire que tous les fonctionnaires de la mairie sont mobilisés pour que tout se passe bien et pour la rentrée des écoles et masques."

Réouverture des plages, pas avant le mois de juin

Le maire a fait rapidement savoir la semaine dernière qu'il souhaitait une réouverture des plages de la ville. Mais c'est le préfet qui doit donner le feu vert. Sur ce point, Jean-Claude Gaudin ne veut pas se précipiter, il souhaite attendre le mois de juin. Le temps de mettre en place le dispositif nécessaire pour respecter les conditions sanitaires.

"Dans une ville comme Marseille où vous avez deux millions de personnes qui viennent sur 21 plages, il faut bien entendu organiser la sécurité sanitaire et la sécurité sur toutes les plages. Rien n'est simple."