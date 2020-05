Déconfinement : un camping de Belfort prépare sa future réouverture

Le tourisme du Nord Franche-Comté est toujours dans l'attente. Si la région repasse au vert début juin, les sites touristiques espèrent pouvoir rouvrir et accueillir à nouveau du public, avec évidemment un protocole sanitaire très strict à appliquer, et à faire respecter. En première ligne, les campings vont devoir mettre en place des mesures de nettoyage drastiques pour les espaces communs, comme les sanitaires, les douches ou encore la vaisselle. L'autre priorité concernera la piscine et surtout ses abords pour les campings qui en disposent comme celui de l'Etang des Forges à Belfort.

Un nettoyage renforcé des sanitaires et de la piscine

Pour l'instant, les 110 emplacements (dont 20 chalets) sont quasi vides (il y a un couple de résidents à l'année et moins d'une dizaine d'ouvriers, venus d'autres régions, autorisés à y séjourner pour leur activité professionnelle). Mais Philippe Heintmann, le gérant, se prépare déjà à revoir toute son organisation sanitaire pour cet été. Avec un premier endroit stratégique, la piscine "On va devoir gérer le flux, et n'accepter _qu'une cinquantaine de personnes maximum autour du bassin, avec pas plus de deux heures de présence autorisée_. On ne devrait pas non plus mettre de transats à disposition, parce que s'il faut le nettoyer à chaque fois qu'un client s'en va, ça va nous poser problème".

Chaque baigneur devra donc venir avec sa serviette personnelle alors que les abords du bassin seront désinfectés deux fois par jour au moins, et que "le chlore devrait être notre ami contre le virus" précise Philippe Heintmann qui prévoit également 4 fois deux heures de nettoyage par jour des sanitaires. Pour les chalets, ce sera 2 heures de désinfection au lieu de 45 minutes habituellement.

Pas plus de 50 personnes en même temps et deux heures de présence maximum pour profiter de la piscine du camping international de l'Etang des Forges cet été © Radio France - Hervé Blanchard

"Un campeur habitué au camping a déjà ses petites barrières" - Philippe Heintmann, gérant du camping international de l'Etang des Forges à Belfort

Pour Philippe Heintmann, toutes ces nouvelles mesures d'hygiène ne devraient pas perturber le quotidien de ses résidents "Ils ont déjà ces réflexes. Les hommes et les femmes ont avec eux, ou dans leurs sacs à main, soit un peu de gel hydroalcoolique, ou une petite serviette pour nettoyer la lunette des toilettes par exemple. Un campeur qui est habitué au camping a déjà ses petites barrières". Et puis ajoute le gérant du camping "de toutes façons, il va bien falloir que tout le monde accepte ces contraintes, il va falloir mettre de l'eau dans son vin pour comprendre qu'il est bien nécessaire de s'organiser".

Des prix cassés cet été pour attirer des touristes pour l'instant réticents

Le gérant du camping international de l'Etang des Forges à Belfort mise beaucoup sur une réouverture au plus tôt de son établissement. Avec déjà 200 mille euros de perte, et un protocole sanitaire qui va lui coûter très cher, Philippe Heintmann va quand même casser ses prix pour attirer une clientèle pour l'heure réticente à venir en vacances dans notre région "J'ai beaucoup d'annulations, les gens ne veulent pas venir dans une région encore classée rouge, donc je ne vais pas augmenter mes tarifs cet été sinon les touristes auront encore moins envie de venir chez nous".

La Fédération nationale de l'Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) devrait acter en fin de semaine le protocole sanitaire définitif pour la réouverture des campings cet été.