Déconfinement : un concert à l'accordéon pour les résidents parfois centenaires d'un Ehpad de Poitiers

Monique et Irène-Marie attendaient ce moment depuis longtemps. Ces deux résidentes de l'Ehpad Marguerite Le Tillier de Poitiers ont profité ce mardi, depuis leur balcon, d'un concert à l'accordéon.

J'aime la musique, ça fait du bien, ça détend, ça fait oublier les soucis (Monique)

A distance respectable des pensionnaires, Benoît Weeger, professeur au conservatoire de Poitiers et musicien à l'orchestre des Champs-Elysées, a régalé son public avec un répertoire alliant chanson française et grands airs de la musique classique. De Bach aux Amoureux de Saint-Jean, en commençant évidemment par une Valse des Marguerites de circonstance. "Le conservatoire de Poitiers ne va pas accueillir de public jusqu'à fin juin et je me dis que c'est ma façon à moi d'aller vers le public", explique Benoît Weeger.

_"_Ça ramène du bonheur à la vie et ça adoucit vraiment les choses parce que pour ces résidents le confinement est encore toujours là", rappelle Gaëlle Périgaud-Morlat, la directrice du CCAS de Poitiers.

Ce partenariat entre les maisons de retraites gérées par le CCAS de Poitiers et le conservatoire a débuté au début du confinement. De nombreux élèves ont aussi pu jouer à distance, en video, pour les résidents de l'Ehpad René Crozet.