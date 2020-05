Coronavirus : un tee-shirt pour aider les restaurateurs de Nîmes

"Bois et croc ta ville". C'est le nom du site créé par Stéphane Egéa et Aurélie Fontaine, les patrons de l'entreprise Angel Pub qui commercialise des textiles et des objets publicitaires à Nîmes. Forts du soutien des commerçants, ils lancent ce lundi la fabrication de tee-shirts personnalisés avec le logo de chaque bar et restaurant pour les soutenir financièrement. "Les commerçants ont tout de suite adhéré au concept, explique Aurélie Fontaine. Sur le tee-shirt, il y a le logo "Bois et croc ta ville" qu'on a créé et le logo propre des commerçants."

Une démarche solidaire

Aucune démarche à faire pour les commerçants. Stéphane Egéa et Aurélie Fontaine s'occupent de tout. "Ils envoient leur logo et nous, on s'occupe de la commande, de la fabrication et de la livraison. On reverse la moitié des bénéfices aux commerçants."

Corentin Carpentier est le patron du bar à vins "Les enfants de Nîmes". Il a tout de suite adhéré au concept. "C'est encore une fois la preuve d'une ville qui est fière de son patrimoine, de ses spécificités. La démarche de Stéphane m'a touchée. Pour nous, c'est aussi le moyen de relancer un peu l'économie nîmoise en se rappelant au bon souvenir de nos clients."

La vente des tee-shirts permettra en effet d'apporter un peu de trésorerie dans les caisses de ces bars et restaurants qui ne peuvent toujours pas rouvrir.

Remettre le pied à l'étrier

Les gérants d'Angel Pub reconnaissent que cette opération permet aussi de leur remettre le pied à l'étrier après plusieurs semaines d'inactivité. "Ce projet nous redonne une dynamique positive parce qu'on retrouve des contacts. Ça nous fait du bien au moral." Aurélie Fontaine espère elle aussi pouvoir rouvrir son propre commerce le 11 mai.

En attendant, c'est la fabrication des tee-shirts qui démarre. Une vingtaine de bars et restaurants se sont déjà inscrits. Ils espèrent que leurs clients porteront ce tee-shirt pour leur réouverture.