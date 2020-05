Déconfinement : un train sur deux en circulation en Occitanie dès lundi

D'après la région Occitanie et la SNCF, il faudra compter en moyenne sur une circulation d'un train sur deux à partir du 11 mai. Par ailleurs, il faudra un masque, un titre de transport et une attestation pour pouvoir voyager.

Dès lundi, pour pouvoir monter à bord d'un train, il faudra porter un masque, avoir un titre de transport et une attestation "accès train serein". C'est ce qu'indiquent ce jeudi la région Occitanie et la SNCF. Cette attestation est téléchargeable via l'application ou à récupérer au guichet. Par ailleurs, concernant la circulation des trains, il faudra compter en moyenne un train sur deux.

Dans le détail, les prévisions annoncées pour la région Occitanie sont : 1 TER sur 2, 4 Intercités sur 10 et 3 TGV sur 10 pour la région à partir du 11 mai. Le délégué Midi-Pyrénées de la Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports, Alain Berthoumieu estime qu'il n'y a pas assez de trains prévus, qu'il faudrait un trafic normal parce que la situation va inciter les gens à prendre leur voiture.

Le directeur régional SNCF voyageurs Occitanie, Philippe Bru, est convaincu que ce dispositif va rassurer les gens qui sont inquiets à l'idée de prendre le train et que ça ne va pas les décourager : "Ça n'est pas une usine à gaz, les abonnés peuvent choisir leur train jusqu'à 7 jours avant. _Il faudra juste télécharger l'attestation 'accès train serein' comme les gens téléchargeaient une attestation pour sortir de chez eux_." Selon lui, cela permettra de limiter le nombre de personnes à bord des trains et rassurer les clients. Dans les trains, un siège sur deux sera condamné. Les usagers pourront se laver les mains dans les toilettes des trains équipés.