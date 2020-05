Déconfinement : "Une question de jours" avant la réouverture des plages dans les Pyrénées-Orientales

Les plages vont-elles rouvrir dans les Pyrénées-Orientales ? "C’est une question de jours" assure ce matin sur France Bleu Roussillon le préfet Philippe Chopin. "Une réunion est prévue ce mardi avec un collectif emmené par les maires de Canet, Argelès et Toreilles notamment. Je dois aussi m'entretenir avec le conseil départemental et la maire de Villeneuve de la Raho à propos du lac" assure le préfet des PO.

La grande majorité des élus du littoral des Pyrénées-Orientales souhaite que les plages rouvrent "le plus vite possible". Le maire du Barcarès Alain Ferrand explique notamment sur France Bleu Roussillon que "les plages pourraient rouvrir aux sportifs, promeneurs et baigneurs dans un premier temps. Les bains de soleil ne seraient autorisés que dans un deuxième temps."

Le maire d'Argelès Antoine Parra imagine lui un système de réservation gratuite par internet afin de limiter le nombre de personnes sur la plage. En attendant, méfiez-vous, les plages restent interdites et les gendarmes patrouillent notamment à l'aide d'un drone.